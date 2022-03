Bianca Guaccero, l’outfit della conduttrice manda in visibilio i fan su Instagram. Lo spacco vertiginoso si apre: tripudio di sensualità ed eleganza

Dal talento multiforme e trascinante, Bianca Guaccero rappresenta uno dei personaggi dello spettacolo più completi ed apprezzati. Esordisce come attrice nel 1999 in “Terra Bruciata“, la prima di una lunga serie di esperienze al cinema e in televisione che compongono il suo curriculum.

L’ultima partecipazione in ambito televisivo si realizza in “Fino all’ultimo battito“, fiction di successo andata in onda su Rai 1, conclusa a ottobre 2021. Padrona di casa di “Detto Fatto” dal 2018, offre la sua compagnia ai telespettatori insieme a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, per un pomeriggio all’insegna della leggerezza.

Ricorda quotidianamente l’appuntamento imperdibile della trasmissione con post su Instagram che catturano l’ammirazione del web. Protagonista la sua straordinaria bellezza, messa in luce da look sempre originali e di tendenza. L’ultimo vanta un’eleganza degna di una principessa “trasgressiva”, per via dello spacco vertiginoso che apre visioni mozzafiato.

Bianca Guaccero, una principessa moderna

Tra i tanti talenti di Bianca Guaccero, oltre alla recitazione ed evidenti capacità di intrattenimento, vi sono altre caratteristiche che raccolgono l’attenzione del gossip. Sono in molti a pensare che dietro al costume di Medusa del programma televisivo “Il cantante mascherato” si nasconda proprio la conduttrice, ma le indiscrezioni non terminano qui.

Secondo alcune notizie trapelate, potrebbe ricoprire il ruolo di partecipante in un altro famoso programma condotto da Milly Carlucci: “Ballando con le stelle“. Tutto ancora da verificare, ma nel frattempo l’attrice continua a dedicarsi a “Detto Fatto“, indifferente agli scoop.

Protagonista del pomeriggi su Rai 2, Bianca Guaccero continua a stupire il pubblico del programma con la sua frizzante simpatia. Anche la bellezza della conduttrice non passa inosservata, come dimostra sui social. Solita a condividere i look che esibisce in trasmissione, conquista i fan con la visione dell’ultimo post. L’outfit è elegante e raffinato, composto dall’abito azzurro in seta, con tanto di colletto e cintura con maxi fiocco.

Il prezioso tessuto lucente si apre in uno spacco vertiginoso che lascia ammirare le gambe scolpite della presentatrice, dove spiccano i sandali dorati con decorazione abbinata. Il suo sorriso emoziona il web, che si precipita ad ammirare il suo inconfondibile fascino: “Divina”, “Pazzesca”, “Meravigliosa”.