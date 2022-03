Elenoire Casalegno, l’outfit trasgressivo che manda in tilt il web. La conduttrice più ribelle regala la sua bellezza ai fan: impossibile resisterle

Sembra non passare mail il tempo per Elenoire Casalegno, un modello di bellezza intramontabile dagli anni ’90. Con i suoi 180 centimetri di bellezza e curve, occhi chiari e felini, spirito rock e ribelle, la conduttrice si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo differenziandosi dai soliti schemi.

Grazie alla sua avvenenza sopra le righe, esordisce come modella per poi debuttare sul piccolo schermo nella prima delle numerose trasmissioni che presenterà: “Jammin“. Prenderà parte ai titoli più importanti della televisione, come “Pressing“, “Scherzi a Parte“, “Festivalbar” e tanti altri, per un successo che prosegue incessantemente.

Nonostante il temporaneo allontanamento dalle scene, l’ex modella sa come mantenere vivo il rapporto con i numerosi fan che la seguono sui social, dove non manca di condividere pensieri e scatti mozzafiato.

La sua bellezza non solo appare sempre giovane e sbalorditiva in termini di sensualità, ma non passa mai di moda grazie allo stile grintoso che da sempre la contraddistingue. Ancora oggi si dimostra particolarmente trasgressivo e nel contempo femminile, come esemplifica il suo ultimo post.

Elenoire Casalegno, una diva rock

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Alle porte dei 46 anni, Elenoire Casalegno lascia senza parole il pubblico del web attraverso scatti della sua statuaria fisicità, invidiabile a qualsiasi età. La sua caratteristica altezza slancia la figura scolpita dallo sport, dove le curve rasentano la perfezione. La pelle del suo viso armonioso ha un aspetto sano e giovane, dove lo sguardo esercita lo stesso potere magnetico di sempre.

Ma tra le bellissime della televisione, si differenzia anche per il suo stile rock, che evidenzia ancora di più la sua avvenenza priva di costruzioni e lussuosi artifici. Eccola sfoggiare nel suo ultimo post uno styling proprio del suo fascino ribelle, indossando il look all’ultima moda e decisamente trasgressivo.

La frangia sottolinea gli occhi azzurri esaltati dal make up nero, mentre esibisce i pantaloni di pelle neri abbinati al top con stampa che ricade sulla spalla, lasciandone scoperta la visione. Tatuaggi in vista e smalto black, una diva alternativa che non smette mai di sedurre e dettare tendenza, come dimostrano i commenti dei fan: “Splendida donna”, “Suadente bellezza”, “Affascinante”.