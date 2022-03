Gianni Sperti, finalmente vengono a galla i problemi d’amore del chiacchierato opinionista: il pubblico rimane senza parole

Che tutti lo amino è ormai un dato di fatto per i telespettatori affezionati alla trasmissione di Maria De Filippi. Gianni Sperti, da circa vent’anni, è infatti una delle figure insostituibili della macchina di “Uomini e Donne”. Una presenza, in sostanza, irrinunciabile per la padrona di casa del dating show.

Parallelamente allo sviluppo del programma, anche l’opinionista stesso ha attraversato numerosi cambiamenti, molti dei quali non hanno risparmiato la sua vita privata. Di fatto, però, dopo il matrimonio fallimentare con Paola Barale, non si è saputo granché rispetto ai trascorsi sentimentali dell’ex ballerino.

È stato proprio Sperti, ultimamente, a lasciarsi andare ad una confessione inaspettata in merito alle sue recenti frequentazioni. L’opinionista, nel commentare un siparietto verificatosi all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, non ha potuto far a meno di tirare in ballo la propria esperienza personale. Quello che è emerso vi lascerà letteralmente senza parole…

Gianni Sperti, finalmente i suoi problemi d’amore vengono a galla: “È sparito, si chiama…”

Recentemente, tra le dame che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, c’è anche la bellissima Daniela. Quest’ultima, protagonista di una spiacevole vicenda che la vide coinvolta assieme al cavaliere Giovanni, ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e di gettarsi a capofitto nella conoscenza con tre uomini: Massimo, Nicolò e Pierpaolo.

Nella puntata di oggi, venerdì 11 marzo, la dama si è duramente scagliata contro i suoi corteggiatori, rei di non essersi comportati correttamente nei suoi confronti. Stando a quanto ribadito da Daniela, infatti, nessuno dei tre avrebbe avuto il coraggio di confrontarsi con lei faccia a faccia, per sancire la fine della frequentazione.

“Siete semplicemente spariti” – li ha rimproverati Daniela, per poi aggiungere – “Io non pretendevo che vi innamoraste alla prima uscita, ma almeno un messaggio per dirmi che volevate chiudere!“. Pesantissime affermazioni, quelle della dama, a cui il cavaliere Nicolò ha reagito con stizza, accusandola di aver frainteso e di non essersi approcciata adeguatamente nei loro confronti.

A detta di Nicolò, infatti, Daniela avrebbe un pessimo carattere, che non le consentirebbe di instaurare delle relazioni autentiche con il prossimo. La lite tra la dama e i cavalieri, ad un certo punto, non ha mancato di scatenare l’ira dell’opinionista Gianni Sperti, che non ha esitato a prendere le parti della donna.

“Se siete uomini dovete dimostrarlo” – ha tuonato l’ex ballerino – “Dovete avere il coraggio di parlare in faccia e di chiarire le cose“. Prima che i quattro fossero rimandati a posto da Maria De Filippi, Sperti ha insistito ulteriormente sulla scorrettezza del comportamento di Nicolò, apparendo visibilmente alterato.

“Lui è sparito…“, ha spiegato l’ex ballerino alla collega Tina Cipollari, che non sembrava dello stesso avviso. “Questo fenomeno esiste e si chiama ghosting“, ha poi specificato l’opinionista, nonostante in pochi abbiano effettivamente compreso il senso delle sue parole. Ed è proprio spulciando la pagina Instagram di Gianni, in realtà, che si possono reperire preziosi dettagli a riguardo.

L’ex ballerino, tramite una story risalente a parecchi mesi fa, si era infatti lamentato di quello che lui stesso aveva definito “fenomeno del ghosting”. Secondo Sperti, nello specifico, molte persone conosciute attraverso i social, dopo un iniziale approccio, tendono letteralmente a scomparire senza fornire spiegazioni ai diretti interessati.

Appare chiaro, analizzando tutti questi particolari, che il fenomeno del ghosting abbia lasciato un’evidente ferita nel cuore di Gianni. Che l’opinionista sia stato sedotto e abbandonato proprio con queste modalità?