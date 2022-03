Chanel, grazie a lei ora sappiamo tutto: le risposte sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti arrivano proprio dalla secondogenita

Nonostante Francesco ed Ilary abbiano più volte smentito i rumors che lasciavano pensare ad una crisi, sui social il “pupone” e la conduttrice continuano a comportarsi in maniera insolita. Proprio ieri, in occasione del compleanno della terzogenita Isabel, la coppia ha deciso di postare una commovente dedica alla figlia.

Quel che risulta strano, tuttavia, è il fatto che Ilary e Francesco abbiano scelto di condividere due post differenti, senza pubblicare scatti o video che ritraessero l’intera famiglia al completo.

Un comportamento che potrebbe lasciar credere che, tra la Blasi e l’ex attaccante della Roma, la questione non sia affatto risolta. Eppure, proprio attraverso i canali social della secondogenita della coppia, Chanel, abbiamo reperito una serie di informazioni che si sono rivelate davvero preziose: il mistero, finalmente, è giunto ad una risoluzione.

Chanel, grazie alla sua reazione ora sappiamo tutto: cosa è successo davvero tra Ilary e Totti

Non è mai stata particolarmente attiva su Instagram Chanel Totti, la secondogenita di Francesco e della conduttrice Ilary. Il suo ultimo post, infatti, risale allo scorso 6 febbraio, e non sembra aggiungere nulla di rilevante rispetto alla crisi che – come tutti i giornali hanno sottolineato per settimane – avrebbero attraversato i suoi genitori.

È proprio attraverso l’account di TikTok di Chanel, tuttavia, che tutti i nodi sono venuti definitivamente al pettine. Sulla suddetta piattaforma, la 14enne è attivissima ed appare più che felice di tenere i fan in costante aggiornamento.

Quello che abbiamo notato, analizzando i numerosi video postati dalla figlia di Totti, è che, durante settimane a dir poco movimentate per la sua famiglia, Chanel ha continuato a sorridere e ad essere presente sui social come se nulla stesse accadendo nella sua vita.

Una pura casualità? Non secondo quanto hanno osservato i fan della celebre coppia. Moltissimi utenti, infatti, ritengono che l’assenza di prove sul profilo di Chanel sia solamente un’ulteriore conferma di quel che Francesco Totti ha comunicato poco tempo fa tramite Instagram.

Tra il “pupone” e la sua bella, da circa vent’anni, l’amore procede a gonfie vele e senza nessun tipo di intoppo. Il profilo TikTok di Chanel, di fatto, ne sarebbe soltanto un’ulteriore dimostrazione.