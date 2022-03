Stefania Maria Elisabetta Grimaldi è la terza figlia della principessa Grace e del principe Ranieri III di Monaco.

Stéphanie, durante la sua giovane età, si è sempre guadagnata il titolo di “principessa ribelle“, per via delle sue relazioni amorose ritenute inaccettabili dalla famiglia Reale, per essere ripetutamente finita sulle pagine di gossip, per aver girato il mondo con il giacchetto di pelle borchiato e per aver sempre rifiutato l’etichetta e le regole imposte dalla casata di Monaco.

La sorella di Carolina e del principe Alberto, però, aveva anche un altro soprannome, dovuto alla sua collaborazione con una compagnia di addestratori di elefanti. Il nomignolo in questione è il seguente: “Principessa circense“.

Ancora oggi, però, la terzogenita di Ranieri di Monaco e della principessa Grace rimane una grande appassionata di circo, diventata negli ultimi anni presidente onorario del Festival del Circo di Montecarlo: un titolo importante, che Stèphanie porta con orgoglio.

Nonostante in passato abbia spesso dato scandalo, Stéphanie di Monaco sembra esser diventata una persona totalmente diversa, ben lontana dalla giovane ribelle che tutti si ricordano…

Stéphanie di Monaco, una nuova principessa: “Non sono più quella persona!”

Oggi Stéphanie ha cinquantasette anni e conduce una vita decisamente più regolare ed equilibrata: la nuova principessa sembra, però, essere stufa dell’idea che le persone di tutto il mondo hanno di lei…

“Non sono più quella persona” Sono state queste le parole utilizzate dalla figlia della grande attrice hollywoodiana Grace Kelly, durante un’intervista rilasciata all’edizione spagnola di ‘Vanity Fair’.

Le sue lamentele, però, non finiscono qui: “La gente è rimasta bloccata agli anni Ottanta“.

Attualmente Stéphanie è mamma di tre figli e, comprensibilmente, ha deciso di voler condurre una vita più tranquilla, nella speranza, un giorno, di diventare nonna.

Oggi, infatti, il nome della principessa Grimaldi non si legge più tra le pagine di gossip: finisce sui giornali esclusivamente per le funzioni Reali e per la sua passione verso il circo.

La famiglia Reale deve dunque dire addio alla ormai scomparsa “principessa ribelle”, della quale è rimasto soltanto un lontano ricordo e qualche fotografia da mostrare alle generazioni future…