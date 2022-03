Non si sa più a chi credere in questo moltiplicarsi di informazioni che coinvolgono la (ex) coppia, sono stati pizzicati di nuovo insieme però. Significa pure qualcosa?

Dopo la separazione annunciata pubblicamente con una nota sull’Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno mantenuto un rapporto civile per il bene delle loro figlie Luna e Celeste, che forse più di tutte hanno subito lo tsunami mediatico ed affettivo che tutto questo ha comportato.

Sulle reali motivazioni di questa separazione dopo 10 anni di amore vero e sincero non si sa bene ancora molto. La stessa Michelle non si è mai espressa su questo argomento, cercando in ogni modo di ignorare l’accaduto. Nelle sue pagine social non è mai stato pubblicato nulla a riguardo, e neppure in quelle dell’imprenditore.

Sono in molti a sperare che tra i due si possa rinsaldare la vecchia complicità di un tempo ma l’ipotesi sembra essere remota e poco probabile, anche se tra loro si è mantenuto un rapporto cordiale per il bene della famiglia, come dicevamo. Sono infatti stati visti ad una recente festa insieme, sveliamo il motivo dell’accaduto.

Michelle e Tomaso insieme? Sì, ma il motivo è un altro…

Come anticipavamo, le figlie Celeste e Sole stanno forse soffrendo più di altri la separazione e i genitori per far crescere le amate bambine nel modo più sereno possibile hanno deciso di mantenere rapporti civili stabili.

La conferma di tutto questo è arrivata poche ore fa nel giorno del compleanno di Celeste in cui la famiglia si è riunita per festeggiare i 7 anni della piccola.

Post e stories Instagram, confermano la sintonia tra i vecchi amanti che si abbracciano per il bene della famiglia riunita.

La showgirl ha anche pubblicato un post vicino alla figlia ringraziando il giorno in cui è venuta al mondo, taggando Tomaso alla fine della didascalia. Segnale che i due non si sono tolti i rispettivi tag social come in molti all’inizio pensavano.

Come evolverà questa situazione nessuno lo può sapere. Quel che è certo è che i rapporti tra gli ex marito e moglie proseguono alla grande, nonostante frustrazione e probabilmente amarezza per quanto è accaduto. Aspetto che entrambi meravigliosamente riescono a non mostrare pubblicamente su social e web sempre per preservare la loro famiglia allargata.