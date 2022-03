Guerra in Ucraina, la Cina promuove il confronto: “Lavoriamo per la pace”

UCRAINA RUSSIA, COME FINIRA’ IL CONFLITTO?

La Cina vorrebbe che in Ucraina si raggiungesse ben presto la pace al fine di scongiurare il peggioramento del quadro già critico dopo lo scoppio della guerra.

Prosegue il conflitto in Ucraina e con esso il timore che le cose possano ulteriormente precipitare. Sull’attuale quadro si è espressa anche la Cina con un messaggio di speranza.

Il Paese del Dragone confida in una risoluzione diplomatica e pacifica e che le parti in causa possano appianare le loro divergenze. A confermarlo il premier Li Keqiang, nel corso della sessione annuale del Parlamento

Ucraina, la Cina promuove il confronto: “Pace e stabilità”

La Cina si è detta altamente preoccupata per quanto sta accadendo in Ucraina ed auspica che una pace con la Russia possa ben presto concretizzarsi. Queste, riporta Fanpage, le parole del premier Li Keqiang il quale si è espresso sull’attuale conflitto scoppiato nell’Est Europa.

Il suo Paese, ha proseguito parlando durante la sessione annuale del Parlamento, segue la strada della diplomazia ed è importante, quindi, che Mosca e Kiev possano risolvere le loro divergenze attraverso un pacifico confronto. La Cina si è detta pronta a lavorare con l’intera comunità internazionale affinché si scongiuri una “ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo“.

Li Keqiang ha aggiunto che attraverso la cooperazione ed il rispetto reciproco di certo vi saranno vantaggi per tutti. Il Premier ha altresì risposto ad una domanda abbastanza spinosa, ossia perché Pechino non abbia condannato l’aggressione ingiustificata a Kiev. “La sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate“, queste le sue lapidarie parole che ha voluto rimarcare, ricordando come la Cina non operi alcuna interferenza. Li Keqiang, riporta Fanpage, ha chiosato affermando che il Dragone compirà tutti gli sforzi necessari affinchè possa essere mantenuta la pace in tutto il pianeta e soprattutto che promuoverà sempre la stabilità del mondo.

Non sono mancate considerazioni in merito ai rapporti con gli Stati Uniti, i quali seppur spesso complicati, non si sono mai interrotti. E proprio con il Paese a Stelle e Strisce si cercherà di ricomporre la frattura tra Ucraina e Russia. Una cooperazione vantaggiosa, l’ha definita il Premier cinese, chiedendo dialogo e confronto reciproco.

Quanto alle sanzioni comminate alla Russia, Li Keqiang ha tenuto a precisare come queste arrecheranno di certo danno a tutta l’economia globale che adesso stava iniziando a riprendersi dopo la pandemia.