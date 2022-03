“Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi…”. Se sai come continua questa frase abbiamo una notizia per te

Gli anni ’80 e ’90 sono stati invasi da una serie di spot tormentoni, trasmessi dalle emittenti televisive. Molti di questi sono diventati iconici. Riesci a ricordali tutti? Ti sfidiamo

La frenesia negativa degli ultimi tempi, l’involgarimento dei costumi, la mancanza di nuove idee intrattenitive e la proposta ripetitiva sempre dei soliti format ha fatto sì che, invece di guardare avanti, il mondo dello spettacolo si rifugiasse inesorabilmente nel passato.

In particolare sono gli anni ’80 e ’90 a rappresentare l’ultimo baluardo della creatività mista a progetti semplici ma d’impatto. Osservate i più recenti successi di pubblico: strizzano tutti l’occhio a quel periodo storico in cui internet non omologava gusti e abitudini. Volete degli esempi? “Strangers Things”, “Cobra Kai” tra le serie e tutti i film reboot da “Ghostbusters”, “Jumanji”, “It”, “Jurassic Park”, ecc.

Fruit Joy: il jingle della pubblicità è rimasto immortale. Riuscite a ricordarlo?

A volte basta veramente poco per cavalcare l’onda della nostalgia e proiettarsi indietro a quegli anni meravigliosi e spensierati come, ad esempio, il jingle di uno spot.

Vi ricordate quello della pubblicità delle caramelle Fruit Joy? Orecchiabile e simpatico, diventò un vero e proprio tormentone tanto da essere vivido ancora oggi.

“Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi…”. Se lo avete letto canticchiando sapete sicuramente che finisce in questo modo: “devi devi devi devi devi, masticaaar!”. Abbiamo una buona e una cattiva notizia per voi. Quella buona è che sicuramente avete vissuto la vostra infanzia e adolescenza in un periodo incredibilmente stimolante e allegro. La cattiva è che oggi avete superato “gli anta” o ci siete inesorabilmente vicini.

Le Fruit Joy sono delle caramelle alla frutta messe sul mercato dall’azienda dolciaria Rowntree Mackintosh, per intenderci la stessa che ha attentato alla nostra salute dentaria con prodotti come Smarties, Kit Kat, Polo e Lion, rilevata poi dal colosso Nestlè.

Nel famoso spot in questione appariva il cestista Bobby Kinzer che raccoglieva la sfida di un ragazzino di mangiare le Fruit Joy senza masticarle. Siamo sicuri che tutti hanno acquistato almeno un pacchetto per provare a riuscirci confermando una mossa di marketing assolutamente vincente.

La pubblicità venne riproposta in seguito nel 2003; stavolta era un pugile a sfidare il suo avversario alla difficile prova delle Fruit Joy. In un’altra reclam una bambina propone la stessa challenge a una contorsionista mentre è intenta ad esibirsi.