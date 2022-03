“Un Posto al Sole”, il grande ritorno nella soap: nessuno se lo aspettava

Un Posto al Sole: non uno, ma ben due ritorni nella soap opera napoletana più amata del mondo della televisione. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

Un viavai del genere in Un Posto al Sole non si era mai visto. Da diversi mesi, oramai, stiamo vedendo persone andare e venire da Palazzo Palladini. Proprio qualche mese fa è andato via Vittorio, tra qualche giorno ci lascerà anche Patrizio e invece sono tornate le gemelle Cirillo, Micaela e Manuela. Insomma, è diventato un vero e proprio porto di mare e gli autori stanno facendo del loro meglio per riuscire a riempire le trame delle puntate.

Non è stato facile per i telespettatori salutare determinati elementi della soap, che ci hanno accompagnati per tutti questi anni. Vittorio Del Bue, ad esempio, era solo un bambino quando è entrato a far parte della famiglia di Un Posto al Sole. Tra i tanti che sono andati via ci sono anche due altri grandi protagonisti: Marina Giordano e Patrizio Rosato.

Un Posto al Sole: Marina e Fabrizio pronti a ritornare

Marina fa parte della famiglia di Un Posto al Sole da tantissimi anni: Nina Soldano infatti era giovanissima quando è entrata nella soap opera. Patrizio Rosato, invece, è una recluta dell’ultimo anno. Il proprietario del pastificio ha fatto innamorare Marina dopo diversi anni in cui aveva scelto di restare da sola.

Il loro amore ha scatenato la gelosia di Roberto Ferri, che da tantissimo tempo prova un sentimento molto contorto per Marina, così come lo prova per lei. I due si erano riavvicinati negli ultimi tempi e, prima di commettere un errore irreparabile, Marina aveva deciso di lasciare Napoli e di tornare a Londra con suo marito, lasciando così Roberto per sempre.

Questo per sempre però è già terminato, perché Marina e Fabrizio stanno per tornare a Napoli. Roberto come reagirà quando vedrà di nuovo Marina, dopo che si era rassegnato all’idea di non poterla avere? Non ci resta che attendere per scoprire come si svolgeranno le prossime puntate della nostra tanto amata soap opera napoletana.