Elodie annuncia ai fan una notizia strepitosa, e lo fa con un outfit incredibile: la cantante è una vera e propria bomba di sensualità!

È finalmente arrivata la notizia che i fan di Elodie stavano aspettando. La cantante, a partire dal prossimo 26 giugno, tornerà ad esibirsi di fronte al suo affezionato pubblico, che durante questi mesi è rimasto letteralmente a digiuno dalla cantante.

Una delle ultime esibizioni della Di Patrizi, a questo proposito, risale proprio al Festival di Sanremo 2021. Elodie, che aveva proposto un medley sensazionale, era stata rapidamente definita come la “Jennifer Lopez italiana“.

Un’etichetta che sembra calzare perfettamente all’ex volto di “Amici”, a cui sensualità e talento non mancano affatto. Per sponsorizzare il suo imminente evento, la Di Patrizi ha deciso di proporsi in una veste davvero succinta: non crederete ai vostri occhi!

“Che fai ti spogli?” Elodie distesa è una bomba di sensualità. Ovazione di likes per lei – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Popolare, talentuosa e bellissima: queste le armi di cui Elodie dispone e che, negli anni avvenire, le consentiranno di assicurarsi una fetta di pubblico sempre maggiore. L’ex concorrente di “Amici”, ormai da diverso tempo, sforna singoli di successo che non mancano di raggiungere le vette delle classifiche musicali, sia in Italia che all’estero.

Ma qual è il vero segreto della straordinaria popolarità della Di Patrizi? La voce inconfondibile, senza ombra di dubbio, così come la sua bellezza fuori dal comune. L’ultimo post che Elodie ha pubblicato tramite Instagram, a questo proposito, offre un panorama davvero imperdibile.

La cantante, sdraiata a terra, indossa un outfit striminzito che lascia ben poco all’immaginazione. L’obiettivo dello scatto sembra essere uno solo: invogliare quanti più followers possibile all’acquisto di biglietti per il suo imminente evento. Si terrà il prossimo 26 giugno al “Magnolia” di Milano e vedrà il ritorno dell’incantevole artista sul palcoscenico.

“Ci vediamo il 26 giugno al Magnolia!“, ha raccomandato la Di Patrizi, sfoderando tutta la propria sensualità disarmante. I followers, nel commentare, non ci sono decisamente andati leggeri: “Ossessionato da te“, “Cosa sei…“.

Un commento, in particolare, ha travalicato ogni limite possibile ed immaginabile. “Che fai, ti spogli?“: questa la richiesta dell’ammiratore di Elodie, fortunatamente rimasta senza risposta.