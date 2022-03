“Barù è gay!”, parla la sua vecchia fiamma che svela finalmente la verità

Il quarto finalista del ”Grande Fratello Vip” è stato al centro del gossip degli ultimi mesi per la sua amicizia con Jessica Selassiè. Ma c’è chi ha messo in dubbio la sua eterosessualità.

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come Barù è uno dei protagonisti di questa ultima edizione del ”Grande Fratello Vip” che è giunta ormai alla finalissima (in onda lunedì 14 marzo).

Il nobile, nipote di Costantino della Gherardesca è nato nel 1981, ha dunque quasi 41 anni, ha studiato insieme a suo zio in un collegio in Svizzera e nel 1995, insieme a sua madre, si è trasferito negli Stati Uniti.

Nel 2004 si è laureato all’Università di San Diego e si è specializzato in enologia. Molto sportivo, ha praticato lotta libera e footbal.

Attualmente vive in Toscana, più precisamente a Bolgheri, è grande appassionato di fotografia e soprattutto di cucina che è la professione alla quale si dedica maggiormente.

Riguardo la sua vita privata è sempre stato molto riservato, sappiamo che la sua ex è Victoria Cabello che tornerà presto in tv con ‘‘Pechino Express’‘, dopo essersi allontanata per tre anni dal piccolo schermo, per motivi di salute.

Barù è gay? La sua ex svuota il sacco

Durante la partecipazione di Barù al ”Grande Fratello Vip” ha fatto molto discutere l’amicizia che il food blogger ha instaurato con Jessica Selassiè. La principessa sembra essersi innamorata del nobile ma a quanto pare per lui non ci sarebbe nulla di più di un legame affettivo. Nathaly Caldonazzo, altra concorrente della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha sostenuto in diverse occasioni che secondo lei Barù fosse gay.

Lui prima di entrare nella Casa si era dichiarato ”fluido” o per meglio dire poco serio nelle relazioni seppure ora vada di moda dire il contrario. Ma non omosessuale, precisando di essere cresciuto in una famiglia gay frendly e quindi senza nessun problema a manifestarlo nel caso in cui fosse stato vero.

Dunque, in questi giorni tiene banco la domanda: Barù rifiuta le avances di Jessica perché non interessato al genere femminile oppure non è attratto da lei?

A rispondere è proprio l’ex fidanzata di Barù, Victoria Cabello, che in un’intervista in cui ha interpretato il pensiero del gieffino riguardo la sua partecipazione a ”Pechino Express’, ha fugato ogni dubbio: “Cosa mi direbbe Barù (Che sulla sua ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti)? Si limiterebbe a commentare: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente’”.