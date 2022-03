Can e Diletta, la FOTO che nessuno aveva previsto: ha paralizzato l’Italia intera

Can Yaman e Diletta Leotta, dopo mesi si torna a parlare della celebre coppia: la foto che ha paralizzato l’Italia intera…

Per mesi sono stati la coppia più seguita e chiacchierata dello spettacolo italiano. Lei giornalista sportiva e principale volto di Dazn, lui attore affermatissimo ed idolo di moltissime fan italiane. Una passione travolgente ed inaspettata, quella tra Can Yaman e Diletta Leotta, documentata attraverso scatti che i diretti interessati non mancavano di condividere mediante i social.

La fine del loro rapporto venne confermata dalla stessa giornalista ai microfoni di “Verissimo”, in una puntata risalente allo scorso settembre. In quell’occasione, la Leotta lasciò trasparire tutto il proprio rammarico per l’epilogo della vicenda, pur non sbilanciandosi rispetto ai motivi che avevano portato alla rottura.

Eppure, dopo mesi, uno scatto torna a far sognare i sostenitori più accaniti di questa coppia, che non si sono mai rassegnati alla fine dell’unione. Si tratta di una foto che parecchi di voi avranno già dimenticato…

Can Yaman e Diletta Leotta, la FOTO che nessuno aveva previsto: ha paralizzato l’Italia intera

La loro fu una storia d’amore travolgente e che non mancò di appassionare l’Italia intera. All’epoca, Can Yaman era sulla bocca di tutti per via delle soap opera turche di cui era l’assoluto protagonista. Diletta Leotta, giornalista sportiva apprezzatissima in Italia, appariva come la fidanzata perfetta per l’attore più desiderato del momento.

Proprio alla luce di ciò, la notizia della loro rottura non mancò di gettare il pubblico italiano nel più profondo sconforto. Eppure, pochi di voi ricorderanno quella foto che, nel momento stesso in cui apparve sui social, scatenò una vera e propria bufera mediatica. Si tratta in uno scatto che, proprio in questi giorni, è tornato alla ribalta mediante le pagine Instagram dedicate ai due ex.

L’immagine a cui stiamo facendo riferimento è la prima foto di coppia che la Leotta pubblicò al fianco del bellissimo attore, risalente allo scorso febbraio 2021. Nello scatto, Can e Diletta si trovano all’interno di un maneggio, intenti ad accarezzare un meraviglioso cavallo bianco. Sorridenti ed innamorati, i due erano letteralmente il ritratto dell’amore. Tuttavia, lo scatto non mancò di sollevare aspre polemiche.

Furono in molti, infatti, gli utenti che misero in dubbio la veridicità di quell’immagine, insistendo sul fatto che la relazione tra i due non fosse altro che una montatura per far parlare di sé. Sebbene i fatti abbiano smentito tali insinuazioni, molte persone, ancora oggi, rimangono ancora convinte di questa ipotesi.