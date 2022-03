Dayane Mello, su in montagna si lascia andare come mai prima d’ora: le foto pubblicate su Instagram fanno il giro del web in tempo record

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo. La sua carriera è cominciata quando era giovanissima e ha deciso autonomamente di lasciare il Brasile per poter cercare fortuna. Grazie alla sua incredibile bellezza, non è stato poi così tanto difficile sfondare nel nostro Paese. Da qui la sua vita è completamente ricominciata.

Dayane Mello è diventata ancora più popolare quando nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, ha dimostrato di essere molto di più di una bella ragazza. Il suo carattere molto particolare, infatti, fu motivo di numerose dinamiche all’interno del programma e così riuscì ad arrivare alla finale.

Dayane Mello sempre più da record: gambe pazzesche

