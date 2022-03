Laura Torrisi, gli anni passano ma è sempre più bella. L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto un numero incredibile di likes

Laura Torrisi è una delle attrici più amate del mondo del cinema e della televisione italiana. La sua carriera è cominciata quando era giovanissima e, per molto tempo, è stata protagonista delle pagine di gossip per la sua storia d’amore con Leonardo Pieraccioni che ha fatto sognare gli italiani. Anche se hanno preso due strade separate, il bene che hanno condiviso non cesserà mai di esistere

Restano i film che hanno fatto insieme e tante altre cose meravigliose. Laura oggi non è più una ragazzina ma, stranamente, più gli anni passano e più diventa bella. Ogni scatto che condivide sul suo profilo riscuote sempre tantissimi consensi, proprio come l’ultimo spuntato su Instagram nelle ultime ore. Forse il più bello di tutti.

Laura Torrisi e la foto che annuncia l’estate: record di likes e commenti

