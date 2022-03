Beatrice Valli, bellissima e audace in total white: il cut-out della mise non passa inosservato – FOTO

Beatrice Valli, splendida con il suo sorriso accecante che conquista il social. Audaci le aperture pronunciate lungo il corpo.

Amatissima dal pubblico maschile e da quello femminile, Beatrice Valli ha visto accrescere la sua popolarità, soprattutto sui social dove è seguita da milioni di utenti. La Valli lavora molto su Instagram e le ultime sue storie ne sono un esempio: mamma di tre splendidi bambini, l’influencer ama dividere con le altre consigli sull’abbigliamento dei più piccoli.

La sua esperienza di genitore la rende un personaggio molto adatto per presentare questi prodotti e fornire i giusti consigli agli utenti. Anche se la sua bellezza è capace di far passare tutto in secondo piano. Il suo sorriso poi, qualcosa di incredibile e l’ultimo suo post è una potente dimostrazione.

Beatrice Valli, il sorriso accecante ed una mise total white ad effetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Un sorriso che ammalia dolcemente quello di Beatrice Valli mentre racconta nel suo ultimo post la partecipazione a “Verissimo” il salotto più apprezzato di Canale Cinque. Ogni settimana la padrona di casa Silvia Toffanin intervista numerosi personaggi dello spettacolo. Oggi la vedremo insieme alle due sorelle: Ludovica ed Eleonora. Tre bellezze diverse ma che raccontano insieme un amore incondizionato e questo lo si vede chiaramente dalle foto che Beatrice ha postato ricordando l’appuntamento sulla rete Mediaset.

Lei e Ludovica hanno scelto un outfit total white, un bianco ottico che spicca sulle loro tonalità mediterranee, precisamente Beatrice opta per un abito con imponenti cut-out lungo i lati, la sorella Ludovica invece una tuta con il medesimo effetto, lungo però la scollatura.

Stile diverso per Eleonora, la sorella Valli bionda infatti ha scelto un dress corto nero con bottoni centrali ed ampio collettone bianco a contrasto. Bellissime e sorridenti, il web non può che amarle.

Tuttavia non mancano i commenti pungenti, qualcuno infatti ha voluto esprimere un parere estetico definendo Beatrice inarrivabile a differenza delle sorelle. Che quanto detto sia inopportuno ci pensa direttamente il web che sottolinea l’inutilità di questo pensiero. Siamo sempre pronti a screditare o sminuire gli altri, così senza motivo. La verità è che sono tre donne bellissime e che hanno tanto da raccontare.