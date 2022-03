Diana Del Bufalo, reduce della seconda stagione di LOL, ha deciso di condividere sui followers uno dei suoi momenti all’interno del programma

Diana Del Bufalo è una delle donne più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa, quando da ragazzina partecipò ad Amici di Maria De Filippi. Così giovanissima e già pronta per il mondo dello spettacolo: uscita dal talent, grazie alla sua innata simpatia, è riuscita a diventare un’attrice affermata nel mondo del cinema.

Diana ha raggiunto la popolarità anche sui social, dove è seguita da moltissime persone che ogni giorno vedono quello che fa nel suo lavoro e anche nella sua vita quotidiana. Alcune perle divertenti l’hanno portata a diventare famosa anche come personaggio e, proprio per questo motivo, è stata scelta per partecipare alla seconda edizione di LOL.

Diana Del Bufalo e il suo momento migliore: il video diventa virale

