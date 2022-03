Suor Cristina, da “The Voice” al “matrimonio con lui”: la cantante ha trovato il “vero amore” – FOTO

Vinse il celebre talent show musicale “The Voice of Italy” nel 2014. Vi ricordate di lei? É Suor Cristina Scuccia. A quanto pare si sarebbe “sposata”. Con chi? Scopriamolo

Vi raccontiamo una favola moderna che ha come protagonista una giovane ragazza di 26 anni. Cristina Scuccia è nata il 19 agosto 1988 in un ridente comune della provincia di Ragusa, Vittoria. Il nome del suo paese d’origine le ha portato decisamente fortuna. Dotata di un grande talento musicale, il suo sogno era di diventare una cantante. Per questo motivo ha deciso di mostrare al mondo intero le sue capacità e partecipare al concorso “The Voice of Italy”, in onda su Rai 2.

Giudici dell’edizione del 2014 furono nomi illustri dello scenario musicale nostrano: la straordinaria e mai dimenticata Raffaella Carrà, il rocker e leader dei Litfiba Piero Pelù, la cantante dalla voce nera Noemi e il padre del rap e hip hop italiano J-Ax. Tutti sono rimasti stupefatti dalla bravura della giovane Cristina, sorpresi ancora di più alla scoperta che la ragazza fosse una suora. É raro, infatti, vedere una religiosa mettersi in gioco in un simile contesto.

Suor Cristina, che fine ha fatto? Si sarebbe “sposata”: ecco con chi

Durante le audizioni a “The Voice of Italy” Suor Cristina Scuccia si presentò interpretando il celebre brano di Alicia Keys dal titolo “No One”. Il video della sua esibizione “al buio” (ossia senza che i giudici potessero vedere il volto dell’interprete) è ancora oggi tra i più visualizzati su YouTube. Conta al momento oltre 110 milioni di click e nel 2014 fu il quarto più visto a livello globale.

Non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Nel 2019 è stata concorrente della quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda su Rai Uno. É stata presente anche in altri programmi televisivi come “Name That Tune – Indovina la canzone” e “Guess My Age – Indovina l’età” , entrambi sul giovane canale TV8.

Tuttavia, ha diradato sempre di più le sue apparizioni pubbliche. Ci sarebbe una valida spiegazione per tutto questo.

Suor Cristina ha svelato solo di recente di aver preso i voti perpetui l’ 8 settembre 2019, divenendo “sposa” di Cristo e per sempre membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.