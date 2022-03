Il noto ex tronista del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ ha pubblicato un nuovo post, in cui non è solo… chi c’è con lui?

Il Dama ha lasciato tutti senza fiato con la sua ultima foto insieme alla talentuosa attrice Elisa Visari: la loro travolgente storia d’amore ha appassionato tutta Italia…

Nell’immagine i due innamorati si danno un bacio sulle labbra, mentre Andrea la stringe a sé: lo scatto ha fatto sciogliere il cuore dei fan.

Nella didascalia il famoso trentaduenne ha scritto: “Mi sto baciando con una Dea!“. A questa didascalia, la splendida tik toker Elisa Visari ha risposto così: “Il mio principe“.

Nell’immagine vediamo il famoso ex gieffino sfoggiare un outfit total black, che comprende una t-shirt, un paio di pantaloni larghi e degli anfibi. La sua ragazza, invece, indossa un paio di sandali col tacco ed un vestitino color glicine, che presenta una manica tagliata appositamente per mostrare il braccio sotto ed un vertiginoso spacco su una coscia… uno stile che non teme rivali!

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando… Preparatevi a rimanere senza parole!

Andrea Damante e Elisa Visari, la coppia più bella… FOTO piena di eros. Un fan: “Che gambe stupende!”

