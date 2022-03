Il celebre attore statunitense, vincitore dell’Oscar 1986 per “Il bacio della donna ragno”, si è spento all’età di 71 anni per cause naturali.

L’improvvisa scomparsa di William Hurt lascia un grande vuoto nel mondo del cinema. Il celebre attore statunitense, vincitore dell’Oscar del 1986 per “Il bacio della donna ragno” si è spento all’età di 71 anni per cause naturali. A riportare la notizia è l’amico Gerry Byrne a Variety.

Si è spento questa domenica, 13 marzo, William Hurt, noto volto del cinema acclamato in tutto il mondo, specialmente per la straordinaria interpretazione de “Il bacio della donna ragno”, dove è stato riconosciuto come miglior attore nel premio Oscar 1986. La lista filmografica di capolavori è smisurata: tra questi si ricordano Il grande freddo e Brivido caldo.

Addio William Hurt: si spegne una grande stella di Hollywood

