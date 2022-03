Marina Ovsyannikova: cosa insegna il grido della rivolta in diretta tv russa

Un atto rivoluzionario in piena diretta televisiva nell’emittente pubblica più seguita del Paese: cosa ci insegna la forza di Marina Ovsyannikova.

Martedì, 15 marzo, un gesto rivoluzionario in diretta televisiva: è stato sufficiente un grido e un cartello di denuncia. Le mani che alzano il foglio bianco sono quelle di Marina Ovsyannikova, giornalista e dipendente di Primo Canale (Channel One), l’emittente televisiva più seguita in termini di copertura nell’immenso territorio della Federazione Russa. Nata da madre russa e padre ucraino, la professionista ha preso coraggio e con un tenace agit-prop ha fatto irruzione nel telegiornale in programma sul palinsesto per gridare il suo dissenso contro i crimini di guerra perpetrati dalla Russia.

La donna appare alle spalle della collega conduttrice e denuncia la guerra fraticida ordinata da un solo uomo: il presidente russo Vladimir Putin. Le scritte in cirillico sono chiare. Tra le bandiere di Russia e Ucraina emerge una scritta nera di denuncia Остановите войну, не верьте пропаганде, вам брут! Fermate la guerra, non credete alla propaganda, vi stanno mentendo!

Cosa ci insegna Marina Ovsyannikova sulla storia della Russia e del suo popolo

Arrestata e multata, la giornalista, 44 anni, è stata dichiarata scomparsa durante la giornata di martedì, 15 marzo. La donna è poi riapparsa nel tribunale Ostankino della capitale russa: stando a quanto riportano le principali fonti internazionali la professionista è stata multata per istigazione alla protesta e al disordine pubblico in più riprese: non solo durante l’irruzione in diretta televisiva, che sarà accertato in un ulteriore processo, ma anche nel video-giustificazione registrato a casa. In aula, privata dei suoi avvocati, la 44enne è stata interrogata per 14 ore e in seguito rilasciata con un’ammenda di 30mila rubli.

Il suo forte messaggio di dissenso contro la propaganda di Stato sarà considerato a parte con riferimento della nuova normativa approvata dalla Duma riguardo al reato penale di denigrazione delle forze armate per cui si rischia una pena fino a 15 anni di carcere. Nel periodo della guerra sporca e disumana, Marina Ovsyannikova ha dimostrato che serve tanto coraggio per l’umanità e per il giornalismo. Il diritto alla libera informazione è l’unica soluzione per togliere le bende della censura e aprire gli occhi sulla realtà effettiva al di fuori della propaganda: solo la verità, il pluralismo, la lotta può portare al cambiamento.