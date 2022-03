Chanel Totti, la reazione all’ospitata di Ilary al “GF Vip” è clamorosa: la prova lampante sull’affaire Totti-Blasi è arrivata…

Da diverse ore non si parla d’altro che dell’ospitata di Ilary Blasi al “GF Vip”. La moglie di Francesco Totti, che ha fatto irruzione in studio con tutta la grinta che la contraddistingue, non si è tirata indietro dal replicare alle provocazioni del conduttore Alfonso Signorini.

Con tono evasivo e al contempo divertito, la padrona di casa de “L’Isola dei Famosi” ha risposto così alle insinuazioni del giornalista: “sì, dicono che sono separata in casa“. Nulla, dunque, che potesse suggerire ai telespettatori qualcosa in più sull’affaire più chiacchierato del momento.

Ma quale verità si nasconde dietro all’ambigua replica della Blasi? Abbiamo tentato di scoprirlo attraverso l’account TikTok di Chanel Totti, secondogenita della coppia ed attivissima sul web. Quello che è emerso osservando il suo profilo ufficiale è davvero sconvolgente.

Chanel Totti, la reazione all’ospitata di Ilary Blasi: il VIDEO è la prova che tutti aspettavano

Il caso mediatico riguardante Ilary Blasi e Francesco Totti è scoppiato circa un mese fa. A sganciare la bomba fu il noto portale Dagospia, sempre aggiornatissimo in merito alle questioni private dei vip. La conduttrice ed il “pupone”, stando al resoconto del sito, erano letteralmente ai ferri corti.

Una notizia che i diretti interessati hanno smentito più volte e con svariati mezzi. Francesco Totti, addirittura, è arrivato al punto di postare un videomessaggio indirizzato ai suoi fan, per tentare di placare la bufera mediatica che, di fatto, prosegue ancora oggi.

Anche durante la finalissima del “GF Vip”, che ha visto Ilary Blasi presenziare in qualità di ospite, le risposte della conduttrice in merito all’argomento sono state piuttosto evasive. Tuttavia, è proprio analizzando il profilo ufficiale della figlia Chanel Totti che abbiamo scovato una serie di indizi.

Il video che vi abbiamo proposto venne pubblicato dalla secondogenita della coppia il 24 febbraio scorso, in una fase in cui i rumors circa l’imminente divorzio dei genitori erano al culmine. Chanel, che si era immortalata al fianco di papà Francesco, non appariva alquanto turbata da ciò che stava accadendo alla sua famiglia.

Il post apparso su TikTok, a nostro avviso, è la prova lampante del fatto che la crisi fosse solamente una montatura mediatica. Se così non fosse, non si spiegherebbero i sorrisi ed il buonumore che, in tutte queste settimane, non sembrano aver mai abbandonato la bellissima Chanel Totti.