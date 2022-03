Michelle Hunziker pizzicata al ristorante con LUI. Sembra non essere la prima volta, la FOTO ha già fatto il giro del web

La showgirl ha pubblicato una story Instagram molto esplicativa che la vede seduta al tavolo assieme ad un volto molto noto. Che ci fanno insieme?

Sono tantissime le ipotesi che si sono fatte in queste settimane riguardo la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si è parlato di un possibile tradimento, problemi economici, amore svanito. Nessuno lo saprà mai forse visto il mutismo reciproco della ex coppia che si rifiuta di far trapelare qualsiasi cosa sulla questione, probabilmente anche per il bene delle foglie minorenni.

Se l’imprenditore si mostra solo con il suo levriero Odino, Michelle invece pare si stia accerchiando ai amici e colleghi dello spettacolo per avere una mano a superare questo triste momento della sua vita. Lo ha fatto anche ieri uscendo per una cena tra amici al cui tavolo era presente anche un volto molto noto sul web, che con lei era già stato pizzicato solo qualche mese fa. Che succede?

Michelle Hunziker lo fa ancora, che combina stavolta? Fan senza parole

Lui ha appena 22 anni ed è uno degli influencer più conosciuti degli ultimi tempi. Era un muratore ma in poco tempo le sue parodie ed imitazioni satiriche hanno dato frutti inaspettati. Tanto che oggi il suo profilo Instagram conta oltre 70 milioni di follower.

Parliamo di Khaby Lame, il ragazzo di colore, protagonista amato nel ricreare scenette all’apparenza super complicate. Il giovane è diventato anche il protagonista di un libro-biografia realizzato con Pietro Zemello e Giulio D’Antona, dove Lame è un fumetto divertente e spassoso.

Ma che ci faceva lui ieri assieme a Michele Hunziker? Solo tre mesi fa erano stati coinvolti in un simpatico siparietto in cui Khaby replicava una ricetta realizzata dalla conduttrice. La showgirl, invece ieri sera, era accanto a lui al tavolo di un locale milanese. Tra gli amici presenti anche l’attore Riggio Alessandro, la regista Grazia, l’imprenditore Alessandro Monterosso e l’artista Joel Lirica.

Nessuna spiegazione su questa unione improvvisa. Michelle non ha dato nessuna spiegazione e anche controllando i profili degli altri partecipanti non viene data alcuna notizia sul reale motivo di questo incontro all’apparenza inaspettato e fuori da ogni regola.

Un progetto che li coinvolgerà tutti è la risposta più probabile ma per il momento dovremmo attendere che gli stessi soggetti interessati ci possano dire qualcosa di più preciso a riguardo. Al momento è tutto top secret.