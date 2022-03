Tracy Eboigbodin, dalla Nigeria alla finale di “MasterChef Italia 11”. Quel segreto inconfessabile ora torna a galla

La vincitrice dell’ultima edizione del talent culinario di Sky ha un passato difficile alle spalle, sapete cosa le è successo davvero?

Nonostante la concorrenza decisamente agguerrita quest’anno, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono stati rapiti dal sorriso smagliante e la cucina suggestiva della bella nigeriana Tracy Eboigbodin.

Più di tutti infatti la giovane ha conquistato per il suo sapersi esporre anima e corpo in ogni piatto proposto, puntata dopo puntata, senza mai dimostrare segnali di tentennamento. La 28enne ha spiazzato tutti e ha vinto contro gli agguerriti Carmine, super favorito, e Christian, convincendo i giudizi grazie al suo talento, ma non solo.

Ha dimostrato che chiunque può realizzare i propri sogni se si impegna e lo vuole sul serio, lei ne è la dimostrazione vivente. Intervistata da Diva e Donna ha svelato anche cosa si cela dietro la sua storia di donna che oggi è uno dei volti più amati della tv. Parole che fanno riflettere.

Chi è Tracy Eboigbodin, la vita privata e i suoi sogni

La cucina è sempre stata nelle sue vene fin da piccolissima visto che in Nigeria, dove è nata, ogni bambina ancora in fasce viene istruita a fare la brava massaia e donna del focolare. Sognava di fare l’ostetrica ma poi la vocazione culinaria ha preso il sopravvento.

Nata nel 1993, Tracy ha vissuto in Africa i suoi primi anni di vita insieme ai genitori e ai fratelli più piccoli. L’infanzia della ragazza è stata piuttosto disagiata però, non solo la povertà estrema del luogo ma anche il padre violento, due aspetti per cui la madre della ragazza decise di partire per l’Italia con i tre figli.

L’arrivo nel nostro Paese le ha così permesso di aprire gli occhi e capire realmente cosa voleva fare, ovvero diventare una cuoca. Ai microfoni di Diva e Donna ha anche puntualizzato che la vittoria a “MasteChef” la sta facendo riflettere su cosa vorrebbe fare davvero per il futuro.

“Mi piacerebbe aprire un home restaurant dove i sapori africani si fondono con quelli italiani”. Tracy ha chiuso l’intervista definendo la sua cucina come fusion, dove sapori e adori di due culture si incontrano e si mischiano dando vita a risultati sorprendenti.

La sua famiglia è entusiasta per la sua vittoria che ha già portato a frutti succosi, ovvero la scrittura del suo primo libro dal titolo “Soul Kitchen”, prossimamente in uscita in tutte le librerie italiane.