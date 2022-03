Lutto a “Uomini e Donne”, l’annuncio in studio gela Maria De Filippi

Maria De Filippi ha ricevuto una brutta notizia durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andato in onda: l’annuncio di Bruno ha gelato il pubblico

Prima puntata della settimana di Uomini e Donne cominciata con il ritorno di un cavaliere, che ha rimesso piede nello studio di Canale Cinque a distanza di anni. Bruno, questo è il suo nome, ha rivelato a Maria De Filippi il motivo per cui è stato assente dal programma per così tanti anni. E, purtroppo, non si tratta di una cosa bella.

Bruno, infatti, è tornato nel programma per avere l’occasione di corteggiare la mitica Pinuccia. La dama di Vigevano, proprio in questo periodo, è entrata in crisi con Alessandro dopo sei mesi di corteggiamento. Per questo motivo, sia Pinuccia che Alessandro hanno deciso di cominciare a conoscere nuove persone e di non frequentarsi più.

Uomini e Donne, il cavaliere dà una notizia a Maria De Filippi: “Ecco perché non sono più venuto”

Bruno, ha ricordato ai presenti in studio di aver già partecipato al programma un po’ di anni fa. Ha ringraziato tutti per averlo accolto ancora una volta e soprattutto ha fatto i complimenti a Maria per tutto quello che è in grado di fare, e ha ricordato ai presenti in studio quello che è successo a lui durante la sua permanenza di qualche anno fa.

Ha raccontato che nel programma conobbe una donna che gli piacque molto, cominciarono a frequentarsi e le cose sembravano andare a gonfie vele. “Poi è successo un inciampo. Mia figlia è morta, aveva solo 48 anni. Non è stato facile per me e lei mi disse che potevamo interrompere la nostra conoscenza. Poi lei ha cominciato a frequentare un’altra persona ma il bene è rimasto, ci sentiamo ancora e proprio stamattina mi ha scritto per darmi l’in bocca al lupo per questo ritorno“.

Bruno ha ritrovato l’affetto di tutti i presenti, che sono stati pronti a raccoglierlo come una persona di famiglia che è stata lontana per un po’ di tempo.