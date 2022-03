Elisa Visari è un concentrato di energia e la sua bellezza supera ogni aspettativa, l’ultimo post è un esempio? L’avete mai vista così?

Classe 2001, modella e indossatrice, Elisa Visari è da tutti conosciuta per essere la fidanzata di Andrea Damante, oltre che un’influencer.

Ha avuto anche qualche ruolo da attrice, ha lavorato a fianco di Pierfrancesco Favino nel film A casa tutti bene. Intraprendente, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco, la sua carriera è appena iniziata ed ha ancora tanti progetti da realizzare.

Elisa Visari, la posa accattivante manda in tilt i fan – FOTO

Seguita da quasi cinquecentomila follower, Elisa Visari non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Molti scatti sono professionali, vale a dire inerenti a campagne pubblicitarie e shooting fotografici.

L’ultimo post ne è un esempio, si tratta di una foto scattata all’interno di una bolla artificiale, un ambiente perfetto per rendere tutto più magico e surreale.

La modella indossa un body intimo color carne con alcune rifiniture nere. I capelli sono sciolti le scorrono lungo la schiena, il suo sguardo è ammiccante e la posa unica.

Lo scatto è diventato virale ed ha lasciato il pubblico a bocca aperta, la sua bellezza ha superato ogni aspettativa. La foto ha conquistato più di trentacinquemila like e tra i tanti c’è quello del suo fidanzato Andrea Damante, sempre pronto a supportarla e a sostenerla.

Tra i vari commenti si legge: “Ciao io vado a nascondermi, quanto è bella” e poi ancora “Bella, semplice, mai volgare”, qualcun altro aggiunge: “Spaziale”.

Il suo profilo è un concentrato di energia, positività e sensualità che la rendono inimitabile e irresistibile. Tra primi piani, selfie o scatti professionali, da sola o in compagnia, Elisa Visari sa bene come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo.

Qualcuno vorrebbe vederla all’interno di un reality, chissà se vivere un’esperienza del genere rientri tra i suoi progetti? Per il momento il suo compagno, la casa e la famiglia sono le sue priorità…il resto è imprevedibile.