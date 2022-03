Benedetta Parodi, conoscete la figlia Matilde? È uguale a lei e già molto conosciuta sui social. Eccola in tutta la sua bellezza

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più belle del nostro spettacolo. Semplici, veri, molto simpatici e con una sintonia che fa invidia ai più. Entrambi molto conosciuti, food writer e conduttrice tv lei, giornalista sportivo lui, hanno costruito una bella famiglia.

Matilde ed Eleonora sono le due principesse di casa. La primogenita è ormai maggiorenne, vuole farsi spazio nel mondo della musica e ha un profilo Instagram già molto seguito con oltre 60 mila follower. Voi la conoscete? È tale e quale a mamma Benedetta. Vi mostriamo la foto rivelazione.

Benedetta Parodi, la figlia Matilde è uguale a lei – FOTO

Matilde Caressa ha detto no alle ricette di cucina e al calcio. La figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa non vuole seguire le orme dei genitori ma fare altro nella vita. Ha le idee molto chiare fin da quando era piccola e visitando il suo profilo Instagram è palese capire che è il canto la sua strada.

Proprio i suoi genitori la stanno aiutando in questo percorso non facile che richiede impegno e dedizione. “Credono molto in me e, a volte, quando non lo faccio io, mi spingono a loro a farlo” ha rivelato la stessa Matilde al settimanale Chi.

Lei adesso sta frequentando il Cpm, un’università di musica e canto. Ogni giorno che passa è sempre più bella e somigliante a mamma Benedetta. C’è una foto su tutte che parla chiaro e mostra come Matilde sia proprio tale e quale alla conduttrice tv.

Basta spulciare nel suo profilo Instagram per far cadere gli occhi su alcune foto che la ritraggono quest’estate ad Amalfi. Matilde ormai è una piccola donna che cresce con lo sguardo sognante ed i lineamenti di casa Parodi. Lo scatto è magico e anche i fan in lei rivedono il volto della mamma.