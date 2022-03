“Il Volo” uno dei tre tenori prende la decisione più inaspettata, è ufficiale

“Il Volo”: pubblico senza parole davanti a quello che è successo. Il cantante lo ha fatto davvero e non si sa, per ora, il motivo

“We can’t wait to see you again at our concerts! 🔥” con questa frase i ragazzi de Il Volo sono tornati su Instagram e far sentire la loro voce. Il trio italiano amato in tutto il mondo scalpita. Non vede l’ora di tornare sul palco e così, con una loro foto in concerto, tra il pubblico, lo ha annunciato a tutti.

Il tour internazionale dedicato ai successi di Ennio Morriccone e ai loro grandi singoli, previsto per il 2020, è stato rimandato, come tutti gli altri appuntamenti sonori, a quest’anno ed i tre tenori non vedono l’ora di vivere di nuovo queste emozioni immense.

Rivedremo Ignazio, Piero e Gianluca in estate e tra le date già stabilite, i tre hanno annunciato che si esibiranno anche al Ferrara Summer Festival e al Vicenza in Festival. In questi giorni, però, a far parlare è uno dei tre cantanti. Ha preso la decisione che nessuno si sarebbe aspettato e lo ha fatto vedere a tutti. Il pubblico si divide.

“Il Volo”, il cantante cambia tutto: il pubblico si divide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUCA GINOBLE (@gianginoble11)

Come succede ai ragazzi de Il Volo? Al centro del dibattito tra i fan questa volta c’è Gianluca Ginoble, il bello ed il dongiovanni del gruppo. Il giovane abruzzese con una foto ha lasciato tutti di sasso. Un cambio improvviso che ha destabilizzato i fan, molti hanno apprezzato, altri meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pierpaolo Pretelli, la verità sull’addio alla Rai: la stoccata durante Verissimo

Cosa ha combinato? Gianluca ha tagliato la barba e sta facendo crescere i capelli. Con uno scatto da un set, che non ci svela, il cantante ha scritto su Instagram “No beard, long hair”. I follower hanno preso subito d’assalto il post con i commenti più diversi, dividendosi letteralmente.

C’è chi non apprezza affatto lo “stravolgimento” e chiede a Gianluca di tornare indietro: “Meglio con la barba e capello corto! Torna come prima! Sembri un’altra persona!”. Di contro, c’è chi sottolinea, invece, “Stai stra bene senza barba”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Zorzi e Oppini, spunta il confessionale mai visto: “ho parlato di noi, mannaggia a te..”

Il motivo di questo cambiamento improvviso Ginoble non lo ha rivelato. Ci sarà sicuro lo zampino di qualche progetto lavorativo ma per saperlo dovremmo aspettare ancora un po’.