Sabrina Salerno apre la vestaglia, intimo e trasparenze da sogno: “Non ci sono parole…”. Ipnotica – FOTO

Sabrina Salerno e il primo piano straripante per iniziare alla grande la settimana. I fan non hanno resistito dal restare indifferenti.

La showgirl anni ’90, Sabrina Salerno è un fiume in piena di bellezza stratosferica. La sua avvenenza sui social network ha risvegliato la sua verve di sensualità.

Come accadeva ai vecchi tempi, Sabrina sembra non aver perso neanche di striscio lo smalto di personaggio ipnotico e accattivante. La figura femminile per eccellenza anche ad oggi riesce a fare tutta la differenza, nonostante la sua carta d’identità non più brillante come una volta.

Senza rivali riesce come poche a trasmettere amore e passione allo stesso tempo, tra i fan scatenati e pronti ad elogiarla con tutti gli attributi possibili da affibbiarle. Per un lunedì di fuoco ed un inizio settimana con l’umore alle stelle, la Salerno ha deciso così di far impazzire tutta la platea, mettendo in mostra il meglio del suo repertorio

Sabrina Salerno fa impazzire i fan, un fisico di marmo: c’è da star male…

Inevitabile sottolineare l’impeto e la sensualità tutt’altro che tramontata di Sabrina Salerno. L’ex regina della tv degli anni ’90, cantante e showgirl dimostra di avere ancora tanta stoffa da vendere in termini di bellezza e giovinezza.

Una bellezza al naturale appare così in primo piano su Instagram, facendo impazzire la platea. Semplicemente irresistibile, Sabrina ha lanciato un’anteprima del suo compleanno, esattamente tra due giorni facendo sognare tutti ad occhi aperti.

La showgirl decide di mettersi in proprio sul web e svestire la vestaglia da notte per risaltare uno dei primi piani più effervescenti e accattivanti di tutta la sua carriera sotto i riflettori.

“Non ci sono parole” per descrivere quel fisico marmoreo e straripante. Siamo di fronte alla perfezione vera e propria di un personaggio, tutt’altro che destinato al viale del tramonto dal punto di vista estetico.

L’intimo ricamato tra slip e reggiseno e quel davanzale travolgente in vista rappresentano la ciliegina sulla torta per una Sabrina Salerno sempre più irresistibile ogni giorno che passa. I fan ora sono in trepida attesa: quale sarà il regalo di compleanno?