La ventunesima edizione di “Amici” è giunta alla sua fase più importante, quella del serale. In partenza questo sabato 19 marzo, ecco tutti i dettagli su come sarà strutturato e i suoi protagonisti

Gli allievi della scuola di Maria De Filippi sono pronti a vivere la fase più competitiva ed emozionante, quella del serale che prenderà il via sabato 19 marzo su Canale 5. Dopo aver ammesso tutti gli allievi della classe, i professori hanno creato le proprie squadre che si andranno a sfidare ogni settimana.

Sono stati ufficializzati anche i nomi di chi sarà incaricato di giudicare le esibizioni delle varie serate, andando a pesare sugli esiti delle sfide e sulle eliminazioni che avverranno di serata in serata. Scopriamo, in breve, come sarà strutturato il serale di Amici.

“Amici”, le squadre e i giudici: tutto sulla fase finale

Proprio come accaduto lo scorso anno saranno tre le squadre che ogni settimana si sfideranno a colpi di esibizioni di ballo e canto. Direttori artistici dei team i professori, che guideranno alla finale i talenti più meritevoli. Restano le coppie formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, identiche alla precedente edizione, mentre Lorella Cuccarini si affiancherà a Raimondo Todaro.

Gli allievi sono stati così suddivisi: la squadra Zerby-Celentano è formata dai ballerini Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito mentre per la categoria canto troviamo LDA, Calma e Luigi Strangis.

Il duo Cuccarini-Todaro è invece a capo del team composta dai cantanti Alex, Aisha e Sissi e dai ballerini Serena Carella, Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano. Infine la squadra diretta da Peparini-Pettinelli vede i ballerini Alice Del Frate, Dario Schirone e John Erik De La Cruz e i cantanti Albe e Crytical.

Dopo numerose indiscrezioni inerenti alla giuria, sono stati riconfermati i protagonisti dello scorso anno. Il pubblico rivedrà Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia, rivestire i panni di giudici. Lo spettacolo sarà nuovamente curato dal coreografo e sceneggiatore francese Stéphane Jarny che si occuperà dell’aspetto artistico dell’intero serale.

Mancano solo pochi giorni all’inizio della fase finale del talent che si concluderà con la proclamazione del vincitore o della vincitrice della ventunesima edizione. Dopo la ballerina Giulia Stabile -oggi professionista del programma- chi riuscirà ad alzare la coppa?