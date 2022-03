Pierpaolo Pretelli, la verità sull’addio alla Rai: la stoccata durante Verissimo

Pierpaolo Pretelli è improvvisamente scomparso dalla Rai: tutti si chiedono il perché. A distanza di mesi, è tornato su Canale Cinque per Verissimo

Non ci sono dubbi su una cosa: Pierpaolo Pretelli è sicuramente la persona che, di più in assoluto, ha fatto successo dopo il Grande Fratello Vip. Non ha bruciato le tappe, dopo il suo secondo posto nel reality ha fatto tanta gavetta e oggi è uno dei personaggi più famosi della televisione italiana. E, proprio di recente, ha vissuto un grande privilegio.

Notato da Mara Venier, Pierpaolo si è ritrovato ad essere il suo braccio destro a Domenica In. Qui ha avuto modo di mettere in mostra i suoi numerosissimi talenti e di crescere tanto, poi all’improvviso, è completamente sparito dal programma. Per i suoi fans è stato inevitabile domandarsi che fine avesse fatto, così da un momento all’altro.

Pierpaolo Pretelli e la verità sulla Rai a Verissimo: cosa sta succedendo?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei la migliore”. Diana Del Bufalo condivide la sua parte migliore: fan in tilt VIDEO

Pierpaolo, a distanza di un anno, è stato ospitato da Silvia Toffanin a Verissimo. Appena ha messo piede in studio, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di dargli il bentornato su Canale Cinque. Pierpaolo ha risposto prontamente: “Non ci avevo pensato, ho realizzato di essere tornato a Canale Cinque quando ho sentito questa ventata d’aria fresca. Sai, di là è un po’… qui, invece, proprio aria fresca“.

Un commento che non è passato inosservato sui social. Viene inevitabile pensare che sia successo qualcosa tra la rete e Pierpaolo, anche perché l’ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è improvvisamente sparito da Rai Uno.

In ogni caso, Pierpaolo sembra molto felice di come sta procedendo la sua vita, la sua carriera e anche il suo privato con Giulia Salemi. I due sono sempre più felici e innamorati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Emma Marrone e Maria De Filippi, un legame speciale le unisce: “Mi ruba tutto…”. La conduttrice non si trattiene

Sono riusciti a diventare una grande famiglia allargata e oramai è più di un anno che stanno insieme: le cose non potrebbero andare meglio di così.