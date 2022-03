Non si aspettava una reazione di tal genere dal campione in gara a “L’Eredità”, tanto quanto dal suo showman per eccellenza. “L’emozione fa brutti scherzi”.

Oltre all’impegno con “Il Cantante Mascherato”, nelle vesti di giudice, prosegue per lo showman romano, Flavio Insinna, il suo ruolo di protagonista nel quiz game Rai de “L’Eredità“. Nel corso della puntata trasmessa in onda nella serata di ieri, sabato 12 marzo, una reazione imprevista ha ribaltato le carte in tavola. Il risultato sarà valutato dal pubblico come senza precedenti.

Al momento il campione in carica nella trasmissione sul primo canale della rete è un ragazzo giovanissimo. Il quale, almeno fino a oggi, ha di certo apportato grandi soddisfazioni alle più piccole generazioni di telespettatori dello show. Mai prima d’ora, infatti, vi sarebbe stata un tale partecipazione di un pubblico così new age. Si tratta del pavido Alessio. A soli diciott’anni il campione, e in vista di conseguire fra pochi mesi la maturità linguistica, si è trovato di fronte ad una situazione non per tutti semplice da affrontare.

“L’Eredità”, Insinna volto trasfigurato dall’emozione: lo scontro col campione è incredibile

Dopo essere giunto, senza troppa difficolta e soprattutto senza penalizzazioni, ad un passo dal traguardo conclusivo, Alessio ha portato fino in fondo un montepremi di fine puntata di ben 210mila euro. Un vero record, stando ai precedenti appuntamenti con la trasmissione.

A sottolineare con enfasi la soglia de “La Ghigliottina” con tanto di merito, e non celando al tempo stesso tutta la sua emozione, si cimenterà lo stesso conduttore. Insinna, in un fervente mix di sorpresa e adrenalina, inviterà il giovanissimo a continuare nella sua impresa. Verso un risultato che lascerà presto senza fiato i suoi spettatori.

Purtroppo, nonostante il sostegno del pubblico, Alessio non è riuscito a impedire la disfatta. La delusione sarà evidente anche sul volto di Insinna, che si mostrerà alquanto provato, dopo lo scontro del campione con la parola misteriosa. Il tu per tu alla dodicesima con “La Ghigliottina” è costato al campione un passo indietro sostanziale. Si è dunque costretti a tornare a una vetta inferiore ai 40mila euro.

“L’emozione fa brutti scherzi“, lo conferma con un pizzico di amarezza uno dei fan del giovane campione su Instagram, invitandolo però a non mollare la presa. E sperando, dunque, in un prossimo appuntamento che sia per lui di maggior fortuna. Non resta, perciò, che continuare a incrociare le dita.