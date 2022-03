Emma Marrone e Maria De Filippi, un legame speciale le unisce: “Mi ruba tutto…”. La conduttrice non si trattiene

Per l’ultima puntata di “C’è Posta per Te” Queen Mary ha voluto al suo fianco la cantante salentina con cui da sempre ha un rapporto unico e meraviglioso.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “C’è Posta per Te” e immancabile per chiudere la serata anche la vincitrice del “Fantasanremo 2022” Emma Marrone che è scesa in studio vestita Gucci da capo a piedi in perfetto stile mannish che tanto è in voga in questi mesi.

Non solo il tailleur di velluto color ruggine con pantaloni palazzo e blazer coordinato con bavero nero e maxi fiore all’occhiello. Anche una camicia di raso color cipria e maxi zeppe in perfetto ritorno alla moda anni Settanta.

Si è vista la grande intesa tra la cantante salentina e la conduttrice, aspetto che la stessa Matia De Filippi ha sottolineato anche in occasione della sua partecipazione nel salotto televisivo di “Verissimo” accanto alla collega Toffanin. Qui la signora di Canale 5 ha svelato il suo rapporto segreto con la ex concorrente di “Amici” e cosa piace fare loro insieme quando hanno la possibilità di vedersi.

Emma e Maria, quel rapporto simbiotico che le unisce da sempre

Come mai Emma è diventata la pupilla della De Filippi? La pavese ha da sempre un occhio di riguardo per i talenti che scopre all’interno dei suoi programmi Mediaset, soprattutto verso chi come lei ha i piedi ben piantati a terra.

Tra le due si è creata una sorta di simbiosi che prosegue da anni e che le ha unite non solo dopo la separazione di Emma da Stefano de Martino ma anche dopo l’ultima ricaduta col tumore della cantante.

Le due non solo amano scambiarsi pareri su giochi online che periodicamente svolgono a distanza, ma anche condividere il guardaroba. O meglio, è Emma che ogni volta che si trova in visita dalla sua maestra le saccheggia il guardaroba.

Lo ha confessato proprio Maria che ha lasciato attonita Silvia Toffanin di fronte a lei: “Le scarpe, è vero, quando aveva vinto Amici aveva visto indosso a me un paio di scarpe e le erano piaciute tanto, gliele ho regalate!”.

Poi prosegue nel racconto con il sorrido tra le labbra: “Ogni volta che viene si ruba qualcosa, ma non solo le scarpe, si è rubata anche qualche giacca”, ha raccontato la conduttrice per spiegare quanto Emma sia “straordinaria, oltre che una donna di gran cuore, con un’anima profonda, generosa, leale ed onesta”.