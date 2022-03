Chiedeva di essere portata in salvo, lontano da quelle camere grigie, la principessa Charlene di Monaco. Alberto ha esaudito il suo sogno, ma a caro prezzo.

Tornata dalla sua esperienza in Sudafrica, e poi dall’intervento mal riuscito in Australia, la coraggiosa ma incredibilmente provata Charlene di Monaco aveva ormai perduto la possibilità di tornare nel Principato, dovendo fino a quest’oggi ricorrere a un periodo alquanto prolungato di osservazione e cure avanzate presso una rinomata clinica privata in Svizzera.

Finalmente, con gioia immensa dei membri della sua famiglia, dei suoi due bambini finora costretti a rimanere lontano dalla mamma, Jacques e Gabriella, e nonché grande stupore dei sudditi e del marito, Alberto, incorso in suo aiuto, la notizia della tanto bramata libertà della principessa sarebbe dell’ultima ora. Eppure, ad attirare ancor di più l’attenzione dei suoi fan sulla coppia sarebbero stati gli inverosimili dettagli riguardanti la premessa pecuniaria per lasciarla uscire da tutto quel grigiore.

Somma esorbitante per il rilascio di Charlene di Monaco, Alberto su di giri

Sembra, infatti, che: una volta portate a compimento le cure mediche in virtù della sua stabilità psicofisica, la libertà della bellissima ex nuotatrice e modella quarantaquattrenne sia stata concessa a una sola condizione.

Quella, presa poi ufficialmente in carico dal mai così premuroso consorte Alberto II , di prenotare per un tempo indeterminato un appartamento faraonico ed elegante soltanto per Charlene. La decisione sarebbe stata approvata dal consorte senza esitazione. Così da favorire delle salutari distrazioni a Charlene dopo oltre otto mesi trascorsi nella realtà della clinica a Zurigo. L’intero ammontare per la location sarebbe di oltre 95mila euro su base settimanale.

Dunque se l’azione d’amore incondizionato compiuta d’Alberto sarebbe servita a disintegrare una volta per tutte le chiacchiere fondatesi nel corso di queste ultime settimane su una loro possibile separazione, al tempo stesso avrebbe sottolineato un volto diverso del principe consorte. Decisamente, per alcuni fan del Principato, “su di giri“. Ma stavolta, e nel modo più assoluto, legittimato dai suoi profondi sentimenti per Charlene. Da sottolineare, però, vi sarebbe un ulteriore dettaglio non trascurabile.

Ovvero, che l’elegante quanto intima residenza da sogno per Charlene, nonostante vanti al suo interno tutti i confort necessari per farla sentire se stessa, con tanto di chauffeur, l’alloggio sarebbe comunque dislocato all’interno della struttura sanitaria. Che si sia trattata dell’ennesima follia d’amore? Al quesito provvederanno a rispondere i loro ammiratori. Ovvero: “tanto meglio“.