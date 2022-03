Il fotovoltaico è una scelta ecologica che permette di produrre energia mediante il sole che rientra nelle energie pulite, ovvero non inquinanti. Nell’ultimo periodo, specie dopo il rincaro sui carburanti e la guerra tra la Russia e l’Ucraina, c’è la corsa al fotovoltaico. Lo Stato ha per questo motivo spinto verso il bonus fotovoltaico. Vediamo di cosa si tratta.

L’impianto fotovoltaico, che può essere installato anche in balcone, permette di risparmiare notevolmente sulla bolletta della corrente. Dopo i primi mesi di utilizzo si notano i primi risultati positivi sulla riduzione dei consumi in quanto i pannelli producono autonomamente corrente.

L’installazione dei pannelli non è una passeggiata, ma a lungo termine sono un investimento davvero redditizio e solo dopo qualche anno si cominciano ad ammortizzare i soldi spesi. Il prezzo delle batterie di un impianto fotovoltaico al litio si aggira intorno ai 1000-1500 euro/kWh.

Grazie al bonus fotovoltaico, sarà possibile risparmiare anche il 110% della somma, vediamo come funziona.

Bonus fotovoltaico, finalmente una magnifica notizia per gli italiani

Per meglio addentrarci nel bonus fotovoltaico dobbiamo considerare anche il bonus ristrutturazioni, se i pannelli rientrano in quest’ultimo è già previsto il costo dell’installazione e la fornitura per un massimo di 96mila euro. La detrazione è al 50% e l’IVA al 10% e copre anche la manodopera, progettazione, perizie e spese accessorie.

Fotovoltaico e superbonus 110% in questo caso bisogna mettere in opera lavori di efficientamento energetico sull’immobile. In questo caso l’incentivo è vincolato per legge a lavori trainanti, ad esempio l’isolamento termico, sarà necessario la miglioria della certificazione APE di due classi energetiche.

La detrazione può essere richiesta per tutte le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022 su villette e dimore indipendenti mentre per i condomini composti da 2 o 4 unità abitative fino al 31 dicembre 2025.

Anche quest’anno gli incentivi saranno moltissimi, visto i tempi che corrono è il caso di pensare a investimenti che a lungo andare potranno fruttare in benefici, con i pannelli fotovoltaici oltre a risparmiare soldi aiutiamo anche l’ambiente in quanto non inquinano.

Per poter presentare domanda potete affidarvi ad una persona esperta, un architetto o un geometra che vi indirizzerà verso la giusta direzione da seguire anche in merito alla documentazione da presentare.