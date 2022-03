Alberto di Monaco, la decisione drastica che riguarda Charlene: il provvedimento che nessuno si aspettava

Alberto di Monaco è sempre più preoccupato per le condizioni di salute della consorte Charlene Wittstock. Ha preso una decisione importante. Di cosa si tratta

La famiglia reale di Monaco è tra le più in vista nel mondo intero. Ogni particolare che riguarda uno dei suoi membri è oggetto di curiosità e discussione dei media internazionali. Per questo motivo Charlene Wittstock è sempre stata sotto i riflettori dai giorni in cui era impegnata come nuotatrice olimpica fino ad oggi in quanto consorte del principe Alberto.

Ultimamente però sono stati i suoi problemi di salute ad aver fatto notizia. La principessa Charlene è tornata recentemente a Monaco (novemvre 2021) dopo essere stata bloccata in Sud Africa per dieci mesi a causa di un’emergenza medica. Avrebbe subito una serie di interventi chirurgici in seguito a un’infezione ai seni nasali, contratta durante un viaggio di beneficenza.

Alberto di Monaco: la scelta decisiva per venire incontro alle esigenze di famiglia

Le attuali condizioni psicofisiche della principessa Charlene sarebbero ancora precarie. Il suo stesso padre, Mike Wittstock (75 anni) ha affermato che l’ex sportiva è ancora debilitata in conseguenza delle varie operazioni a cui si è dovuta sottoporre.

La notizia è stata confermata anche dal principe Alberto. Pochi giorni dopo il ritorno a Monaco, la sua consorte è stata ricoverata in una struttura di cura a Zurigo (Svizzera). Il sovrano monegasco ha inoltre smentito voci sempre più insistenti su problemi coniugali. La loro temporanea separazione è dovuta unicamente a questioni di salute.

É fuori discussione che la donna possa occuparsi attualmente dei doveri ufficiali conseguenti al suo status di consorte reale; tuttavia, anche la vita familiare ha avuto delle ripercussioni. Alberto di Monaco e Charlene sono genitori dei gemelli Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre 2014.

Nonostante si parli di un possibile ritorno della principessa a Monaco in una data non meglio precisata intorno a fine maggio o inizio giugno, il sovrano avrebbe preso una decisione importante.

Per venire incontro alle esigenze della moglie e dei figli, facilitando i loro incontri, avrebbe affittato una mega villa vicino a Zurigo. Jacques e Gabriella in questo modo sentirebbero meno la lontananza della madre