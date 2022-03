Amadeus e Giovanna Civitillo non si sanno trattenere neppure in macchina: il retroscena piccante smaschera il conduttore

Ospite di Maurizio Costanzo a “S’è fatta notte” su Rai 1 la ex ballerina ha rivelato dettagli intimi della sua storia d’amore con Amadeus.

Dopo il grande successo mediatico legato alla sua terza partecipazione come conduttore al “Festival di Sanremo”, la vita privata di Amadeus e Giovanna Civitillo ormai è stata letteralmente messa sotto sopra e ribaltata per cercare di tirar fuori ogni particolare che possa regalare attimi di chiacchiericcio agli italiani.

Non è servito però scavare tanto a fondo sul loro privato, è bastata un’intervista rilasciata dalla dolce mogliettina a Maurizio Costanzo che l’ha fortemente voluta nel suo programma “S’è fatta notte”, per parlare del suo rapporto con il lavoro ma anche della vita matrimoniale fatta di alti e bassi.

Le parole della ex ballerina hanno fatto sorridere non solo il conduttore ma anche i telespettatori a casa. Sentiamo cos’ha rivelato di così intimo…

Giovanna Civitillo non usa mezzi termini, “Non ha perso tempo…”

Il su debutto in tv nel 1996 e la partecipazione in poco tempo nel corpo di ballo di programmi di successo come “Il Bagaglino”, “Domenica In”, “Per tutta la vita”, “Beato tra le donne”. Giovanna Civitillo voleva ballare e così è stato, una delle artiste più ricercate negli show Mediaset e Rai, fino alla sua comparsa a “L’Eredità” dove nota era la sua ‘scossa’ che ha fatto innamorare anche Amadeus.

La Civitillo ha ammesso a Costanzo che con il marito “è cominciato con un gioco di sguardi, mi ero accorta che mi guardava in maniera diversa. Mi corteggiava tantissimo, ma io ero molto diffidente all’inizio, non mi fidavo, questo lo ha incuriosito ancor di più”.

Tante le insistenze da parte del conduttore che alla fine hanno fatto cedere la ballerina che si è ripromessa di bere un caffè con lui. “In macchina lui ci ha provato subito e io ho detto no. Poi ci siamo rivisti e al secondo appuntamento c’è stato il primo bacio e la scintilla. Ed è nata la più bella storia d’amore che potessi mai desiderare”.

Un particolare questo che in pochissimi conoscevano e che ha fatto emozionare e sussultare molti fan della coppia, che oggi, a distanza di 20 anni è più solida che mai e non accenna a mostrare segni di cedimenti interni.

Il segreto? La condivisione. Insieme si confrontano e prendono decisioni unanimi senza mai mollare il punto di arrivo come famiglia, aspetto che permette ad entrambi di essere sempre così uniti e stabili nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.