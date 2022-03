Proprio come Liliana Resinovich, anche il caso di Luigi Criscuolo, Gigi Bici, prosegue con il rinvenimento di tracce di dna misto.

Prosegue l’inchiesta su Luigi Criscuolo, scomparso lo scorso 8 novembre. Proprio come il giallo di Liliana Resinovich, il caso di Gigi Bici si dispiega attraverso l’analisi e l’esito di nuove tracce biogenetiche. Al pari dell’inchiesta sulla 63enne triestina, anche il fascicolo relativo alla morte del commerciante 60enne si sofferma sul rinvenimento di dna misto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Della Corte (@marcorussodellacorte)

Nonostante il mistero intrecci il caso di Gigi Bici in un groviglio di incertezze e imprecisioni, nuovi dettagli emergenti sembrano avvicinare il giallo a una possibile risoluzione. L’unica indagata, la fisioterapista 40enne Barbara Pasetti, è al momento detenuta in carcere per tentata estorsione, omicidio e occultamento di cadavere. Proseguono le perquisizioni nella villa dell’accusata, luogo prossimo al rinvenimento dell’auto di Luigi Criscuolo. Negli interni e negli esterni dell’abitazione sono stati rinvenuti alcuni indizi significativi. Una valigetta, molto simile alla cassetta degli attrezzi di Gigi Bici; una piccola calibro, sepolta all’interno del giardino e delle tracce ematiche.

Caso Gigi Bici, ritrovato dna misto: tracce di Gigi Bici e del suo assassino o del suo complice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Della Corte (@marcorussodellacorte)

Anche per il caso di Luigi Criscuolo le indagini cercano di dispiegare il giallo attraverso l’analisi di tracce biogenetiche; e proprio come il caso della 63enne triestina Liliana Resinovich, l’omicidio nel Pavese prosegue con il ritrovamento di un dna sporco. Pochi giorni fa, l’avvio agli esami da parte della scientifica di Milano; oggi l’attenzione è tutta sugli ultimi risultati ottenuti. Secondo quanto riportano i media locali, la traccia di Dna presenterebbe la combinazione Gigi Bici e terzi, probabilmente l’assassino e/o un suo complice.

A chi appartengono le tracce rinvenute? È questa la domanda degli inquirenti; nello specifico, se la persona responsabile dell’omicidio sia una sola o più di una. Le ricerche non si fermeranno qui: sarà essenziale comprendere il potenzialmente complice dell’assassino riguardo con riferimento all’occultamento del cadavere di Gigi Bici. In attesa di una svolta, per ulteriori accertamenti sul caso è stato prelevato materiale genetico di tre uomini: Franco Pasetti, il padre dell’unica indagata, Gian Andrea Toffano, l’ex marito di quest’ultima, Ramon Pisciotta, supertestimone nella vicenda.