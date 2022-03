Benedetta Parodi sbotta sui social, il marito Fabio l’ha fatta grossa. La disavventura notturna scatena i malumori – VIDEO

La conduttrice ieri sera ha trascorso alcune ore in centro a Milano per soccorrere il marito che è rimasto a piedi con la moto. Lei contrariata ha documentato tutto.

Sono sposati da 22 anni e hanno anche tre meravigliosi figli che hanno arricchito la famiglia in questi anni di unione. Sono attivissimi sui social entrambi e non passa momento in cui Fabio Caressa e Benedetta Parodi non mostrino svariati momenti della loro vita privata e lavorativa.

Lo hanno fatto anche ieri sera quando è accaduta una piccola disavventura che però ha mandato su tutte le furie la cuoca da sempre nota per la sua solarità e allegria.

Il conduttore l’ha infatti costretta ad uscire di casa ad un’ora tarda della notte per uno sbaglio commesso con la moto. Capiamo cos’è accaduto direttamente dalla parole del volto di “Bake Off Italia” che ha letteralmente sommerso il marito di critiche.

Benedetta Parodi non ci sta: “Non era questa la serata che volevo!”

Non ha smesso un attimo di documentare la scena con il suo cellulare accanto al marito che senza esitare un attimo e sommerso dagli attrezzi cercava di far ripartire la moto in panne.

“Ieri ero un pò stanco, sono andato dal dentista, la testa era sulle nuvole…e ho lasciato la chiave inserita sul cruscotto del volante della moto e ora mi si è scaricata la batteria. Sto provando a smontarla per farla ripartire”, spiega Fabio esortato dalla moglie in preda ad una crisi isterica.

Poi lei ruota la fotocamera del cellulare verso se stessa e commenta con la voce roca e gli occhi arrabbiati: “Sono le 9 di sera e Fabio sta provando a collegare i cavi per cercare di far partire tutto. Siamo in via Europa qui a Milano e certamente non era proprio quello che speravo per questa serata. Uffa!”.

Fabio mostra fiero i suoi attrezzi da lavoro, chiavette e cacciaviti, con cui cerca disperato di sbloccare la faccenda che inizia ad avviarsi per le lunghe.

Dopo un tempo che sembra infinito, lo speaker riesce ad accendere la moto rossa fiammante e si rivolge verso la moglie che non ha smesso un attimo di riprenderlo:

“Perchè ricorda, ricordate tutti, nella vita non è importante sbagliare ma il modo in cui si rimedia al problema. Ed io ce l’ho fatta da solo!”. Benedetta non sta al suo gioco e sbotta con un secco “Amen!” alla frase appena detta da Fabio. La voglia di tornare al caldo della sua casetta è troppo forte.