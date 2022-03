Francesco Oppini, spunta il confessionale su Tommaso Zorzi che non venne mandato in onda: quello che si dissero è davvero sconvolgente

Ad oggi, la loro amicizia speciale sembra aver subito una tremenda battuta d’arresto. Eppure, all’epoca dell’avventura da entrambi intrapresa al “GF Vip”, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi erano letteralmente inseparabili.

Il commentatore sportivo, più grande di Zorzi di alcuni anni, si comportò come un vero fratello maggiore nei confronti dell’influencer, proteggendolo da attacchi ed accuse infondate. Un atteggiamento che, nel corso dei mesi, portò Tommaso ad innamorarsi perdutamente di lui.

Sebbene Francesco continuasse a ribadire di amare la sua fidanzata Cristina, il rapporto con Tommaso, in svariate occasioni, era apparso come qualcosa di molto più profondo. A distanza di un anno, a tal proposito, è spuntato un confessionale che ha lasciato i fan interdetti. Cosa aveva inteso dire Francesco? Scopriamolo insieme.

Zorzi e Oppini, spunta il confessionale mai visto: “ho parlato di noi, mannaggia a te..”

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, nata all’interno del “GF Vip 5”, si è rivelata essere una vera e propria forma d’amore. I due, durante i tre mesi trascorsi assieme all’interno del reality, non hanno mancato di emozionare il pubblico, né di appassionare i telespettatori con le loro divertenti gag.

Di fatto, però, mentre Francesco Oppini non ha mai avuto problemi nell’esternare la propria amicizia a Tommaso, per Zorzi la questione è stata parzialmente diversa. L’influencer, innamoratosi dell’amico, appariva sempre come il più cinico tra i due, restio agli abbracci e alle manifestazioni d’affetto.

In una clip tratta dalla scorsa edizione del reality – e venuta a galla sono in tempi recenti – si può chiaramente osservare quanto detto in precedenza. Nel video in questione, subito dopo essere uscito dal confessionale, Oppini si avvicina a Zorzi con il sorriso sulle labbra.

Ciò che gli avrebbe detto di lì a pochi minuti mise davvero in imbarazzo l’influencer. “In confessionale ho parlato sempre di te” – aveva annunciato il commentatore sportivo, aggiungendo – “Mannaggia a te e alle tue manie di protagonismo“.

Una scena che non ha mancato di divertire i fan della coppia, molti dei quali si erano persi questo scambio di battute tra Francesco e Tommaso. Un banalissimo siparietto che, a distanza di mesi, non fa che confermare il profondo affetto che Zorzi e Oppini hanno sempre nutrito l’uno per l’altro.