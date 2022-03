Claudio Baglioni positivo al Covid, a rischio il nuovo tour “Dodici Note Solo”

Claudio Baglioni è uno dei cantautori italiani più amati di sempre. I suoi concerti abbracciano diverse fasce d’età, coinvolgendo anche la nuova generazione.

Le sue canzoni hanno fatto spesso da colonna sonora a molti film e a distanza di anni ogni occasione è buona per invitarlo a cantare classici come “Mille giorni di te e di me” o anche “Questo piccolo grande amore”.

In questi anni in cui la Pandemia ha portato nella vita di tutti non poche limitazioni, per gli artisti sono stati mesi molto difficili. Non è stato possibile affrontare un concerto, perché bisognava in ogni modo, evitare di radunarsi e allontanare il contagio da coronavirus. Per i cantanti, come Baglioni ad esempio, è stata dura non poter sentire il calore della propria gente mentre canta a squarciagola le canzoni dell’ultimo disco o quelle che hanno fatto la storia. Oggi per fortuna, le cose stanno migliorando e a piccoli passi, la popolazione sta tornando alla normalità, con libertà graduali e meno obblighi da rispettare. Iniziano a ripartire quindi i tour in giro per tutta Italia e tra questi, anche quello di Claudio Baglioni era programmato, ma purtroppo il cantante si è beccato il Covid e questo ha messo a rischio le date stabilite.

Claudio Baglioni positivo al Covid, bisognerà spostare il tour?

Tutti i fan alla notizia della positività di Baglioni, hanno subito temuto un possibile cambio di programma rispetto al tour e visto che la Pandemia ha costretto per molto tempo i cantanti a non poter programmare concerti con il pubblico, un nuovo spostamento sarebbe stato avvilente per i fan ed anche per l’artista.

Fortunatamente però è arrivata una buona notizia: Baglioni è ufficialmente negativo, è guarito ed è pronto a riprendere il suo tour che terminerà il 12 maggio con l’ultimo concerto che è stato posticipato a causa proprio del Covid. In trepidazione i fan che entusiasti non vedono l’ora di incontrare Claudio Baglioni per ascoltare dal vivo le sue meravigliose ed insostituibili canzoni d’amore.

