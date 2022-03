Aurora Ramazzotti costretta ad ammetterlo: fuori tutto a proposito di mamma Michelle

Aurora Ramazzotti non riesce a restare indifferente e sputa fuori il rospo a proposito di mamma Michelle: “Speravo di…”.

Meglio nota come la figlia dei personaggi più apprezzati del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la splendida Aurora non è riuscita a stare in silenzio di fronte all’evidenza.

Energica, adrenalinica come non mai, la nuova influencer del momento sta maturando una crescita esponenziale e non è escluso che possa avere la stoffa giusta per ereditare in futuro la fama dei suoi genitori.

Per il momento fan e addetti apprezzamento la schiettezza e la trasparenza di un personaggio che nonostante i genitori avessero già da tempo deciso di vivere separati, non sembra mostrare perplessità ne timori di fronte alle avversità.

L’ago della bilancia degli obiettivi di Aurora Ramazzotti è quasi sempre puntato e calibrato verso la perfezione. Una come lei, presa spesso dall’orgoglio difficilmente riuscirebbe ad ammettere di avere un ‘anello debole, ma stavolta è stata costretta a farlo…

Aurora Ramazzotti sputa fuori il rospo: lo sperava davvero con tutto il cuore ma…

Per Aurora Ramazzotti dovrà essere piuttosto difficile ammettere alcune evidenze che magari non le appartengono.

Non sarebbe facile per nessuno tenere testa ad una come lei, nel bene e nel male. La volontà di migliorarsi ogni giorno è uno dei fulcri fondamentali che ruotano attorno al suo modo di intendere la vita.

Una scelta vincente, alla quale Aurora vi si sta abituando e fondando la sua crescita personale e perchè no, anche professionale. Una delle ultime pubblicazioni su Instagram di mamma, Michelle Hunziker però avrebbe fatto perdere un po’ di quella autostima nel repertorio delle possibilità della figlia.

Gli addominali scolpiti dal seno in giù della conduttrice elvetica fanno gola e invidia ad Aurora, a proposito di quella foto in costume scattata non molto tempo fa.

La figlia dei due vip, ex innamorati alla follia non si è trattenuta dal ammettere determinate cose che riguardano la sua privacy.

“Speravo di ereditare anche io gli addominali di mamma, ma…” a quel punto Aurora spiazza tutti nella continuazione del discorso e tira fuori quel dettaglio nascosto che per una ragazza come lei, non è poi così un gran ‘belvedere’.

Si tratta dell’alluce ‘valgo’ al piede destro, una malformazione ereditata probabilmente dai nonni. Un’irregolarità non voluta sulla quale, la piccola grande Aurora potrebbe essere costretta a lanciare un occhio di riguardo e prendere in considerazione un’operazione di rimozione.