Zucchine goduriose: le alternative sfiziose alle classiche proposte

Le zucchine sono un ortaggio molto amato da piccoli e grandi. Spesso diventano monotone se cucinate sempre allo stesso modo, oggi ti suggeriamo alcune alternative davvero sfiziose. Cominciamo.

Con pochissimi ingredienti porterete in tavola un contorno davvero interessante, le zucchine trifolate sono un trionfo di bontà. Ingredienti per 4 persone: 1 kg di zucchine verdi – 1 spicchio di aglio – pangrattato q.b. – parmigiano q.b. – sale q.b. – pepe q.b. – olio extravergine di oliva q.b.

Lavate ed affettate le zucchine a rondelle, in una padella antiaderente aggiungete dell’olio e l’aglio, fate soffriggere ed aggiungete le zucchine. Salate e pepate, tutto a fiamma viva. Le vostre zucchine dovranno cuocere massimo 10 min. Nel frattempo surriscaldate il forno a 200°, foderate una placca con della carta forno, adagiate le zucchine (prive di olio) sulla placca, spolverate con pangrattato e formaggio, fate cuocere per altri 5 min in forno, con il grill al massimo.

Le zucchine sono di stagione, impossibile farne a meno

Un’altra variante per portare in tavola le zucchine è cucinarle è formando dei rosti. Vi occorre 600 gr di zucchine verdi – 1 uovo – 30 gr di farina – sale q.b. – pepe q.b. – parmigiano q.b. – menta fresca q.b. – olio extravergine quanto basta.

Lavate ed asciugate le zucchine, con una grattugia a maglia larga, grattugiatele e fatele scolare in un colapasta, strizzandole di tanto in tanto. In una ciotola aggiungere l’uovo, la farina setacciata, il parmigiano, sale e pepe ed un pò di menta a pezzettini mescolate ed aggiungete le zucchine.

Mettete a scaldare una padella antiaderente con l’olio (non eccessivamente) e formate delle frittelline, friggetele e mangiatele.

Queste sono validissime alternative alle classiche zucchine lesse o all’insalata. Inoltre sta per arrivare la primavera e le zucchine sono un must di stagione. Possono essere mangiate anche crude all’insalata o inserite in una centrifuga, hanno un effetto diuretico e depurativo.

Le zucchine sono un alimento molto versatile, in qualsiasi modo sono buonissime, dall’antipasto al secondo, è sempre sempre un piacere gustarle.