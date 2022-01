Risotto alla zucca: la ricetta di un delicato primo piatto

Il risotto alla zucca è gustoso e con il suo sapore delicato riscalda le fredde giornate autunnali ed invernali: la ricetta è facile da preparare.

Proviene dalla tradizione gastronomica del Nord Italia, soprattutto dalla zona di Mantova rinomata per le sue zucche. La zucca è uno dei cibi autunnali per eccellenza, è poco calorica, ricca di antiossidanti, ha ottime proprietà e il risotto si presta bene ad esaltarne la bontà. Ha origini contadine, è un piatto che si compone di pochi ingredienti semplici, il riso, la zucca, il brodo vegetale, un po’ di cipolla e infine parmigiano per mantecare ed è quindi anche abbastanza economico.

La semplicità è certamente tra le note dominanti di questo risotto ma anche il sapore avvolgente ottenuto con tanti piccoli gesti, dalla cottura lenta un mestolo di brodo alla volta alla mantecatura per avere una giusta cremosità per cui basta un pizzico di attenzione. Il classico risotto alla zucca ha un sapore delicato ma volendo dargli un carattere più forte si può sostituire il parmigiano con un altro formaggio dall’aroma più intenso o anche arricchirlo con tocchetti di pancetta e speck. Ma per quanto riguarda la versione classica di questo piatto ecco la ricetta.

Come preparare il risotto alla zucca: la ricetta

Ingredienti (dosi per 4 persone)

600 gr di zucca

350 gr di riso Carnaroli

100 gr di cipolla

1,5 l di brodo vegetale

50 gr di vino bianco

50 gr di burro

20 gr di olio extravergine d’oliva

noce moscata

Innanzitutto bisogna preparare il brodo vegetale che servirà per la cottura del riso. Subito dopo pulire la zucca, tagliarla a fette e poi a dadini. Farla ammorbidire per 5 minuti nel microonde alla massima potenza oppure direttamente in una capiente padella dove andrà messa anche la cipolla tagliata finemente e un filo d’olio. Se già ammorbidita al microonde il tempo in cui dovrà soffriggere sarà solo di qualche minuto altrimenti fino a quando non sarà morbida, circa 10 – 15 minuti aggiungendo un po’ di brodo se necessario. A questo punto unire il riso e mescolare per farlo insaporire e tostare per qualche minuto.

Proseguire con la cottura del riso aggiungendo un mestolo di brodo alla volta avendo cura di versare il successivo solo quando si sarà assorbito. Mescolare di frequente affinché il riso non si attacchi alla pentola.

Quando il riso sarà giunto a cottura allontanarlo dal fuoco e procedere alla mantecatura aggiungendo il burro, il parmigiano e spolverizzando di noce moscata. Mescolare delicatamente finchè il burro non è completamente sciolto e il tutto si è ben amalgamato. Quindi il risotto alla zucca sarà pronto e sarà il momento di servirlo.