“Miss Italia” 1999. É proprio vero: ritenta, sarai più fortunata! Al terzo posto arrivò una super star

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1999

La 57esima edizione di “Miss Italia” si svolse in tre serate (dal 3 al 5 settembre 1999) nella consueta location del palazzetto dello sport di Salsomaggiore Terme. A condurre la manifestazione fu un nome storico della RAI, legatissimo al concorso, e alla dua dodicesima presenza consecutiva: Fabrizio Frizzi.

Come presidente della giuria artistica fu scelto un pilastro del cinema italiano, attore, regista, sceneggiatore ma anche compositore e cantante, il divino Alberto Sordi. Madrina della gara venne designata l’ex concorrente e famosa presentatrice Simona Ventura. Ad aggiudicarsi l’ambita fascia di Miss Italia fu la ventunenne Manila Nazzaro, nativa di Foggia e presentatasi come Miss Puglia. Il suo fu un caso più unico che raro nella storia del concorso, non si era mai vista una cosa simile.

“Miss Italia” 1999: un’edizione dall’esito unico. Cosa ha fatto la vincitrice?

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE COSA ACCADDE A “MISS ITALIA” 1999