Vic De Angelis conquista il web con una compilation di scatti su Instagram: “Sembriamo una coppia sposata in vacanza”

Vic De Angelis è la bassista del gruppo dei Maneskin, nonché una delle donne più amate del momento. Ha cominciato a suonare giovanissima, quando lei ed Ethan, Thomas e Damiano, decisero di scendere tra le strade di Roma per portare la loro musica. Non avrebbero mai potuto immaginare, neanche nella loro fantasia più selvaggia, che sarebbero arrivati dove sono ora.

Victoria è l’unica donna del gruppo ma non importa: con la loro musica e il loro modo di stare sul palco, i quattro ragazzi si battono contro la differenza di genere. Infatti, la bassista del gruppo non è mai stata trattata in modo diverso, anzi. Per non parlare del pubblico e per i loro fans, per cui Victoria è diventata la loro preferita.

Vic De Angelis e le foto in dolce compagnia: record di likes

