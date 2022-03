“La Dea del mare” Mercedesz monumentale in bikini: non c’è spazio per l’immaginazione – FOTO

Mercedes ha condiviso sul suo profilo una fotografia in cui indossa un bikini super striminzito: il suo fisico monumentale fa impazzire tutti.

Da qualche anno, diverse modelle e showgirl stanno conquistando maggiore popolarità sui social network. Su Instagram pare che ci sia una gara su chi piazza la fotografia più esplosiva della settimana. Tra corpi perfetti e bellezze travolgenti, sono poche quelle che passano inosservate. Mercedesz è sicuramente una delle ragazze più seguite e apprezzate d’Italia. La 30enne sa sempre come intrigare e provocare i suoi utenti e riesce sempre nel suo intento di stregare la platea.

Per chi non lo sapesse, Memi (questo è il suo soprannome) è figlia d’arte: sua madre è la bellissima Eva che ha realizzato negli anni diversi film e ha regalato diversi calendari sexy. Il rapporto tra le due, purtroppo, non è idilliaco: nel corso di interviste non sono mancati attacchi e polemiche. La classe 1991, in diverse occasioni, ha svelato di essere stata pesantemente offesa dalla madre nel corso dell’adolescenza in virtù di alcune problematiche come l’acne. Tralasciando ciò, anche in questo 16 di marzo la showgirl ha pubblicato online uno scatto disarmante.

Mercedesz, micro bikini infuocato: si vede tutto, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz, questa volta, ha oltrepassato tutti i limiti. La fotografia che ha condiviso sul suo profilo di Instagram è una vera e propria opera d’arte: a momenti sembra un quadro. La ragazza indossa un micro bikini che copre decisamente ben poco: il suo fisico così scoperto è uno spettacolo per gli occhi. Lo stacco di coscia è impressionante e la 30enne offre anche una visuale del suo didietro marmoreo.

Come se non bastasse, il suo lato A è incontenibile e fa impazzire gli utenti. La figlia di Eva, in didascalia, ha rilasciato un messaggio romantico. La showgirl è in riva al mare e assume pose da sogno sugli scogli. Anche il mare alle sue spalle merita menzione: ci sono tantissime sfumature di blu decisamente incantevoli.