Justine Elizabeth Mattera, conosciuta semplicemente come Justine Mattera, ha condiviso una foto in bianco e nero.

La favolosa conduttrice televisiva statunitense è tornata a far parlare di sé con un post da serie A: si tratta di una foto scattata durante un servizio fotografico.

Nell’immagine Justine non indossa né i pantaloni, né il reggiseno: gli zoom si sono sprecati!

Non c’è alcun dubbio: la Mattera sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Il focus degli utenti si concentra tutto sul suo prorompente décolleté: il body è così aderente, da non lasciare molto spazio all’immaginazione…

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “Dreaming up some new strategies” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Sognare nuove strategie”).

Siete curiosi di vedere il post più esplosivo che ci sia? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Justine Elizabeth Mattera, un trionfo di sensualità e bellezza: FOTO da capogiro…

Se vuoi vedere la foto di Justine Mattera senza pantaloni vai a successivo