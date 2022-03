La fantastica showgirl italiana Roberta Morise ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un video in cui non è sola… chi c’è con lei?

Roberta ha mandato Instagram in subbuglio con un nuovo post: i fan sono fuori controllo!

Come sottofondo musicale, la Morise ha scelto il brano “La Vie En Rose“, della cantante Emily Watts: i followers hanno apprezzato molto questa scelta musicale…

Nella breve ripresa vediamo la bella influencer vestita in tenuta da casa, con una maxi t-shirt grigia indosso ed un elastico nero portato al braccio: il video inizia con l’immagine di Roberta che si rilassa sfogliando una rivista.

Ad un certo punto avviene il colpo di scena: arriva a spaventarla il suo compagno da dietro, facendola urlare e girare di scatto.

Non c’è dubbio: la bellissima ex modella ed il suo fidanzato Giulio Fratini hanno strappato un sorriso a migliaia di utenti!

Siete curiosi di vedere il post che ormai è virale ovunque? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Roberta Morise, il VIDEO ha compiuto il giro del web. Un fan: “La mia prof dell’Eredità preferita”

Una cosa è certa: Roberta se sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Nella didascalia del post, la Morise ha scritto: “Quando aspetti il momento giusto per rilassarti e poi…”.

Il post è stato un successone, con innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, di cui la maggior parte sono apprezzamenti alla sua straordinaria bellezza, complimenti alla loro magica relazione, frasi di stima e sostengo, nonché parole di affetto, scritte dai suoi fan più affiatati.

Ecco alcuni esempi: “La mia prof dell’Eredità preferita: la più bella!”; “Che bella che sei”; “Mitici” oppure “Sei splendida”.

I suoi post sono come una droga per gli utenti: non ne possono più fare a meno!

La popolarità della meravigliosa conduttrice televisiva cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram conta più di 104.000 followers… e voi già la seguite?