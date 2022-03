Shaila Gatta ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. In bikini ha scoperto le sue curve ipnotiche: subito è un boom di like.

Fisico mozzafiato e fascino a non finire. Shaila Gatta ha mandato in tilt Instagram scoprendo le sue curve irresistibili. 25 anni, di Anversa, la modella e ballerina torna così a stupire il pubblico, aggiungendo al suo feed da sogno un ennesimo post mozzafiato.

Diventata conosciuta per la partecipazione ad “Amici” e a “Striscia la Notizia”, anno dopo anno la sua notorietà è aumentata. Tra le showgirl più apprezzate in Italia, nel suo percorso dagli innumerevoli successi, non manca un grande seguito sui social.

In particolare al 25enne domina la scena di Instagram: con un profilo da ben 868 mila follower, catalizza l’attenzione di tutti con la sua gallery in cui racconta la sua vita personale e professionale.

Tra momenti sul set, shooting e attimi spensierati, con l’arrivo della primavera si è concessa una vacanza al caldo. Volata a Tenerife si è goduta attimi in piscina mostrandosi in costume per la gioia dei fan.

Shaila Gatta in bikini fa sognare: web in tilt

Per vedere Shaila Gatta in bikini, vai su Successivo