Laura Chiatti, il figlio Enea li ha identici a lei: tutti lo hanno notato – FOTO

Laura Chiatti e la dedica al suo piccolino. Tutti notano quel particolare di Enea che è uguale e spiccicato alla mamma

Laura Chiatti ha dato tutto nella vita per la famiglia. Ha sacrificato anche il suo lavoro per dedicarsi al marito Marco Bocci e ai loro due figli Enea (nato nel 2015) e Pablo (nel 2016). Sui social non perde occasione per dimostrare loro tutto l’amore che prova e anche in tv, a “Verissimo” ospite per parlare della fiction che l’ha vista protagonista, “Più forti del destino”, ha parlato della sua famiglia senza riuscire a trattenere l’emozione.

“Ho fatto due cose bellissime nella vita: loro” ha detto riferendosi proprio a Enea e Pablo. Con il suo Marco tutto è stato lampo, non solo la loro conoscenza, l’amore ed il matrimonio ma anche i figli, due in 20 mesi.

Oggi Laura dedica tutta la sua vita ai suoi piccoli. Si è allontanata decisamente dal mondo dello spettacolo scegliendo solo quei progetti che reputa conciliabili con la vita da mamma e che non la tengono troppo tempo lontana da casa. Avete mai notato il piccolo Enea? Ha qualcosa che è uguale e spiccicato alla mamma. Sul web è un tripudio di commenti.

Laura Chiatti: la FOTO e le dolci parole per Enea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Un primo piano di Enea semplice ma bellissimo. Così Laura Chiatti ha deciso di festeggiare il suo piccolo ometto nel giorno del suo compleanno con una dedica speciale. Seduto sul divano e con la testa poggiata sulla spalliera, Enea guarda fisso in camera e rapisce tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Alex Belli attacca il suo amico del “GF Vip”. La lite avviene pubblicamente

Il volto ingenuo da bambino, i capelli biondi, il sorriso spontaneo e due occhioni azzurri che sono identici a quelli di mamma Laura Chiatti. I follower dell’attrice l’inondano di messaggi e complimenti sottolineando come il suo primogenito le somigli molto.

“Uguale a te ❤️”, “La tua fotocopia”, “Come sei bello con quei occhioni tenerissimo❤️❤️”, “Tanti auguri occhi meravigliosi….. un bambino dipinto 😍😍😍” sono alcuni dei messaggi che si leggono sotto alla foto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Damiano dei Maneskin, al tour mondiale si prepara così: chi lo avrebbe detto

La moglie di Marco Bocci ha scelto parole dolcissime per fare gli auguri al suo piccolo. Un pensiero che parte proprio dagli occhi, quelli che Enea ha proprio uguali a lei. “Sono estasiata dai tuoi occhi …. in paradiso quando la mano mi tocchi . Avere un bimbo come te è un dono da celebrare, ed io lo faccio ogni giorno quando appena sveglio la fronte ti vengo a baciare…”